Глава Минцифры не согласен с ростом цен на мобильный интернет

Министр цифрового развития в кулуарах форума в Алматы высказался о стоимости мобильного интернета в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

На брифинге журналисты указали на дороговизну услуг связи в Казахстане.

"Мы смотрим по ценам. Потребление трафика на самом деле существенно выросло, и, если проанализировать, то на самом деле стоимость за 1 гигабайт у некоторых мобильных операторов стала даже дешевле", - сказал в ответ Жаслан Мадиев.

Отметим, вчера замглавы МЦРИАП Асхат Оразбек прокомментировал рост тарифов на связь и интернет, заявив, что "как человеку" ему это тоже не нравится.

Напомним, ранее вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказал о возможности роста цен на мобильный интернет.

В МЦРИАП ответили также, почему по скорости и качеству интернета Казахстан находится ниже 50-го места в общестрановом рейтинге.

Также 21 января вице-министр цифрового развития Асхат Оразбек на брифинге в кабмине заявил о возможности появления на рынке еще одного сотового оператора. "(...) Я хочу, чтобы операторы сотовой связи тоже это сейчас услышали, мы подготовили полосы частот для еще одного оператора - мы запустим на рынок четвертого мобильного оператора", - сказал он.

Однако на следующий день в Минцифры уточнили свое заявление, сообщив, что "в настоящее время министерство не рассматривает конкретных планов по запуску нового мобильного оператора". И сегодня Асхат Оразбек заявил, что "если те три оператора, которые сейчас работают, будут достаточно эффективно конкурировать на рынке, то мы не видим необходимости увеличения дополнительно конкуренции ".