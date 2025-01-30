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"Как гражданину мне не нравится": замглавы Минцифры о росте тарифов на связь

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Асхат Оразбек в интервью Арманжану Байтасову
Асхат Оразбек. Кадр из видео: YouTube-канал Арманжана Байтасова

В кулуарах сената замглавы МЦРИАП Асхат Оразбек прокомментировал рост тарифов на связь и интернет, заявив, что "как человеку" ему это тоже не нравится, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я не скажу как вице-министр, я скажу как человек: мне не нравится, как тарифы растут. Именно как гражданин этой страны: мне не нравится.

Я разделяю некоторые негодования по поводу повышения тарифов, но, как вице-министр, я понимаю причины операторов. Поэтому тут такой ответ, двойственный", - заявил заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Напомним, ранее вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказал о возможности роста цен на мобильный интернет.

В МЦРИАП ответили также, почему по скорости и качеству интернета Казахстан находится ниже 50-го места в общестрановом рейтинге.

Также 21 января вице-министр цифрового развития Асхат Оразбек на брифинге в кабмине заявил о возможности появления на рынке еще одного сотового оператора. "(...) Я хочу, чтобы операторы сотовой связи тоже это сейчас услышали, мы подготовили полосы частот для еще одного оператора - мы запустим на рынок четвертого мобильного оператора", - сказал он.

Однако на следующий день в Минцифры уточнили свое заявление, сообщив, что "в настоящее время министерство не рассматривает конкретных планов по запуску нового мобильного оператора". И сегодня Асхат Оразбек заявил, что "если те три оператора, которые сейчас работают, будут достаточно эффективно конкурировать на рынке, то мы не видим необходимости увеличения дополнительно конкуренции ".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2216502-kak-grazhdaninu-mne-ne-nravitsya-zamglavy-mincifry-o-roste-tarifov-na-svyaz-i-internet/