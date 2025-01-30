"Никаких планов нет": в Минцифры вновь высказались о появлении нового оператора

В кулуарах сената замминистра МЦРИАП Асхат Оразбек сказал, что ранее заявил лишь о возможном появлении четвертого мобильного оператора в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я говорил только о потенциальной возможности, что она есть, такая возможность. Но никаких планов на сегодняшний день у регулятора по выводу на рынок четвертого мобильного оператора нет.

Собственно, если те три оператора, которые сейчас работают, будут достаточно эффективно конкурировать на рынке, то мы не видим необходимости увеличения дополнительно конкуренции", - заявил Асхат Оразбек.

Напомним, ранее 21 января вице-министр цифрового развития Асхат Оразбек на брифинге в кабмине заявил о возможности появления на рынке еще одного сотового оператора. "(...) Я хочу, чтобы операторы сотовой связи тоже это сейчас услышали, мы подготовили полосы частот для еще одного оператора - мы запустим на рынок четвертого мобильного оператора", - сказал он.

На следующий день в Минцифры уточнили свое заявление, сообщив, что "в настоящее время министерство не рассматривает конкретных планов по запуску нового мобильного оператора".

Добавим, также вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказал о возможности роста цен на мобильный интернет. В МЦРИАП ответили также, почему по скорости и качеству интернета Казахстан находится ниже 50-го места в общестрановом рейтинге.