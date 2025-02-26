"Просрочена медстраховка": как мошенники прикрываются медработниками и крадут деньги казахстанцев

Уловки мошенников охватывают различные сферы, включая обязательное медицинское страхование. Новые схемы обмана уже применяют в России, что может грозить и казахстанцам. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Мошенники в Казахстане используют новые схемы обмана, связанные с медицинским страхованием, для получения личных данных и доступа к счетам граждан.

Злоумышленники могут представляться сотрудниками страховых компаний, медработниками или соцработниками, используя уловки вроде "истекающего срока" страховки, "опасного диагноза" или "выгодного предложения".

Для защиты от обмана рекомендуется перепроверять информацию, не сообщать личные данные по телефону и обращаться в официальные учреждения самостоятельно.

Главная цель мошенников – получить личные данные казахстанцев и доступ к их счетам. Также иногда они стремятся запугать жертву, чтобы она сама передала деньги злоумышленникам.

Например, для этого злоумышленники они уже прикрывались работниками сотовых операторов, сотрудниками Национального банка РК и даже действовали под видом инкассаторов.

Как отмечается в издании Т-Ж, мошенники также могут маскироваться под медработников, используя определенные схемы обмана. А так как они применимы и в случае Казахстана, важно знать о рисках и уметь выявлять злоумышленников.

Уловка "истекает срок"

Мошенники могут представиться сотрудниками страховой компании и сообщить жертве, что у нее истекает полис по обязательному социальному медицинскому страхованию (ОСМС).

При этом они пугают жертву тем, что она не сможет получать бесплатные медуслуги.

А чтобы решить проблему, злоумышленники просят продлить полис по телефону и сообщить код от госуслуг (например, от номера 1414) или установить новое приложение и зайти в свой аккаунт банка.

Сообщив sms-код, можно попасть в другие уловки мошенников, которые несут риски потери денег и навязывания кредитов. А установка приложения может дать им доступ к личным и банковским данным жертвы.

В таких случаях важно помнить, что ОСМС действует пока производятся соответствующие отчисления с заработной платы. А статус ОСМС можно проверить онлайн.

Жертва мошенников. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat / Getty Images

Другими примерами схожей уловки являются звонки с сообщением про:

просроченную флюорографию – для этого мошенники звонят якобы из поликлиники и угрожают штрафами, пытаясь заполучить код из сообщения;

– для этого мошенники звонят якобы из поликлиники и угрожают штрафами, пытаясь заполучить код из сообщения; устаревшие данные медицинской карты – просят обновить их через вредоносное приложение, которое нужно скачать и установить на смартфон.

В случае таких звонков важно сбросить вызов и самостоятельно обратиться в свою поликлинику по официальным контактным данным.

Схема с "опасным диагнозом"

Так как вопрос здоровья может вызвать эмоциональную реакцию жертвы, мошенники применяют уловку с сообщением об обнаружении опасного диагноза.

"Медработник" сообщает жертве о рисках для здоровья и просит записаться на дорогие процедуры, оплатив их заранее.

Также этот обман может применяться под предлогом угрозы здоровью близкого человека – якобы родственник попал в аварию или ему срочно нужно дорогое лечение. При этом также просят оплатить услуги или лекарства через денежный перевод.

Чтобы защитить себя от обмана, следует положить трубку и перезвонить либо в поликлинику, либо близкому человеку, которому якобы требуется помощь.

Уведомление о предупреждении. Иллюстративное фото: fadfebrian/Getty Images

Прием "выгодное предложение"

Помимо страха за свое здоровье, мошенники могут применять чувство упускаемой выгоды, которое появляется у жертвы. Для этого они используют несколько уловок:

кешбэк за оплату медицинских услуг – они пугают человека потерей якобы положенного кешбэка за оплату прошлых медуслуг, поэтому просят скачать и установить приложение для возврата денег. Однако вернуть деньги за лечение можно только в рамках налогового вычета;

– они пугают человека потерей якобы положенного кешбэка за оплату прошлых медуслуг, поэтому просят скачать и установить приложение для возврата денег. Однако вернуть деньги за лечение можно только в рамках налогового вычета; компенсация за лекарства – представляясь соцработниками, мошенники пугают жертв упущенной возможностью получить деньги и просят сообщить данные карты для их поступления. Следует сбросить вызов и самостоятельно обратиться в соцслужбы для уточнения;

– представляясь соцработниками, мошенники пугают жертв упущенной возможностью получить деньги и просят сообщить данные карты для их поступления. Следует сбросить вызов и самостоятельно обратиться в соцслужбы для уточнения; приглашение на диспансеризацию – звонят якобы из поликлиники и сообщают об уникальной и ограниченной возможности пройти обследования быстро и бесплатно. А для оформления записи просят сообщить sms-код. Следует самостоятельно позвонить в поликлинику для собственной безопасности.

Таким образом, мошенники могут использовать медицинские услуги, ОСМС, а также страх за свое здоровье и близких людей как повод для обмана жертвы. Поэтому важно быть бдительным и перепроверять информацию самостоятельно.

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