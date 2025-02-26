"Просрочена медстраховка": как мошенники прикрываются медработниками и крадут деньги казахстанцев

Уловки мошенников охватывают различные сферы, включая обязательное медицинское страхование. Новые схемы обмана уже применяют в России, что может грозить и казахстанцам. Об этом читайте на NUR.KZ.
- Мошенники в Казахстане используют новые схемы обмана, связанные с медицинским страхованием, для получения личных данных и доступа к счетам граждан.
- Злоумышленники могут представляться сотрудниками страховых компаний, медработниками или соцработниками, используя уловки вроде "истекающего срока" страховки, "опасного диагноза" или "выгодного предложения".
- Для защиты от обмана рекомендуется перепроверять информацию, не сообщать личные данные по телефону и обращаться в официальные учреждения самостоятельно.
Главная цель мошенников – получить личные данные казахстанцев и доступ к их счетам. Также иногда они стремятся запугать жертву, чтобы она сама передала деньги злоумышленникам.
Например, для этого злоумышленники они уже прикрывались работниками сотовых операторов, сотрудниками Национального банка РК и даже действовали под видом инкассаторов.
Как отмечается в издании Т-Ж, мошенники также могут маскироваться под медработников, используя определенные схемы обмана. А так как они применимы и в случае Казахстана, важно знать о рисках и уметь выявлять злоумышленников.
Уловка "истекает срок"
Мошенники могут представиться сотрудниками страховой компании и сообщить жертве, что у нее истекает полис по обязательному социальному медицинскому страхованию (ОСМС).
При этом они пугают жертву тем, что она не сможет получать бесплатные медуслуги.
А чтобы решить проблему, злоумышленники просят продлить полис по телефону и сообщить код от госуслуг (например, от номера 1414) или установить новое приложение и зайти в свой аккаунт банка.
Сообщив sms-код, можно попасть в другие уловки мошенников, которые несут риски потери денег и навязывания кредитов. А установка приложения может дать им доступ к личным и банковским данным жертвы.
В таких случаях важно помнить, что ОСМС действует пока производятся соответствующие отчисления с заработной платы. А статус ОСМС можно проверить онлайн.
Другими примерами схожей уловки являются звонки с сообщением про:
- просроченную флюорографию – для этого мошенники звонят якобы из поликлиники и угрожают штрафами, пытаясь заполучить код из сообщения;
- устаревшие данные медицинской карты – просят обновить их через вредоносное приложение, которое нужно скачать и установить на смартфон.
В случае таких звонков важно сбросить вызов и самостоятельно обратиться в свою поликлинику по официальным контактным данным.
Схема с "опасным диагнозом"
Так как вопрос здоровья может вызвать эмоциональную реакцию жертвы, мошенники применяют уловку с сообщением об обнаружении опасного диагноза.
"Медработник" сообщает жертве о рисках для здоровья и просит записаться на дорогие процедуры, оплатив их заранее.
Также этот обман может применяться под предлогом угрозы здоровью близкого человека – якобы родственник попал в аварию или ему срочно нужно дорогое лечение. При этом также просят оплатить услуги или лекарства через денежный перевод.
Чтобы защитить себя от обмана, следует положить трубку и перезвонить либо в поликлинику, либо близкому человеку, которому якобы требуется помощь.
Прием "выгодное предложение"
Помимо страха за свое здоровье, мошенники могут применять чувство упускаемой выгоды, которое появляется у жертвы. Для этого они используют несколько уловок:
- кешбэк за оплату медицинских услуг – они пугают человека потерей якобы положенного кешбэка за оплату прошлых медуслуг, поэтому просят скачать и установить приложение для возврата денег. Однако вернуть деньги за лечение можно только в рамках налогового вычета;
- компенсация за лекарства – представляясь соцработниками, мошенники пугают жертв упущенной возможностью получить деньги и просят сообщить данные карты для их поступления. Следует сбросить вызов и самостоятельно обратиться в соцслужбы для уточнения;
- приглашение на диспансеризацию – звонят якобы из поликлиники и сообщают об уникальной и ограниченной возможности пройти обследования быстро и бесплатно. А для оформления записи просят сообщить sms-код. Следует самостоятельно позвонить в поликлинику для собственной безопасности.
Таким образом, мошенники могут использовать медицинские услуги, ОСМС, а также страх за свое здоровье и близких людей как повод для обмана жертвы. Поэтому важно быть бдительным и перепроверять информацию самостоятельно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2223323-prosrochena-medstrahovka-kak-moshenniki-prikryvayutsya-medrabotnikami-i-kradut-dengi-kazahstancev/