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Новая схема мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам

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Инкассаторы несут деньги
Инкассаторы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Нацбанк казахстана выступил с предупреждением - мошенники начали действовать под видом инкассаторов, при этом не имея на это лицензии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

"На различных сайтах появляются объявления о предоставлении услуг по инкассации ценностей. При этом лже-компании используют чужую лицензию, которую НБК выдавал другой организации", - отмечается в сообщении Нацбанка в Telegram-канале.

Казахстанцам предлагают для проверки наличия лицензии воспользоваться официальным реестром организаций, который размещен на сайте НБК.

"Если вы столкнулись с мошенническими действиями, рекомендуем обратиться в правоохранительные органы", - порекомендовали казахстанцам.

Ранее в Нацбанке предупреждали, что в Казахстане активно развиваются новые схемы мошенничества - в них используются букеты цветов и сообщения о якобы доставке посылок.

Также в НБ сообщали ранее, что злоумышленники направляют поддельные письма от имени Нацбанка, в которых уведомляют людей о том, что они якобы стали жертвами мошеннических действий. Мошенники настаивают на переводе денег для "безопасного" возврата денежных переводов и оплаты "сопутствующих финансовых обязательств за прохождение процедуры клиринга".

Кроме этого, злоумышленники, представляясь работниками операторов сотовой связи или коммунальных служб, звонят гражданам и сообщают об истечении срока действия SIM-карты мобильного телефона или завершении срока эксплуатации коммунальных счетчиков. В ходе телефонного разговора гражданам предлагается продлить обслуживание либо занять электронную очередь.

В июле прошлого года казахстанцам начали писать фальшивые сотрудники Национального банка. Но в самом ведомстве предупреждали, что не проводят денежные расчеты с населением страны.

Также мы писали, что в Instagram неизвестные создали страницу, которая почти в точности повторяет название официальной страницы Нацбанка РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2218223-kazahstancev-predupredili-o-novom-vide-moshennichestva/