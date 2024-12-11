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Нацбанк обратился к казахстанцам

Опубликовано:

Национальный Банк
Национальный Банк. Фото: Национальный Банк Республики Казахстан

В Нацбанке Казахстана предупредили о новой мошеннической схеме - гражданам разослали поддельные документы с использованием фирменного бланка, передает сайт НБРК.

Злоумышленники направляют поддельные письма от имени Нацбанка, в которых уведомляют людей о том, что они якобы стали жертвами мошеннических действий. Мошенники настаивают на переводе денег для "безопасного" возврата денежных переводов и оплаты "сопутствующих финансовых обязательств за прохождение процедуры клиринга".

Сообщения отправляются на WhatsApp, электронные адреса и соцсети.

Бланки мошенников
Бланки мошенников. Фото: nationalbank.kz

В НБ напомнили, что не обслуживают счета физлиц, не занимаются страхованием денег и не проводят денежные расчеты с населением. Граждан призывают не доверять сомнительным сообщениям.

Для получения консультаций можно обратиться в контакт-центр НБК по номеру 1477.

Недавно Национальный Банк Казахстана предупредил граждан об активизации телефонного мошенничества и новых схемах обмана.

В июле казахстанцам начали писать фальшивые сотрудники Национального банка. Но в самом ведомстве предупреждали, что не проводят денежные расчеты с населением страны.

Также мы писали, что в Instagram неизвестные создали страницу, которая почти в точности повторяет название официальной страницы Нацбанка РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2199192-firmennymi-blankami-nacbanka-nachali-polzovatsya-moshenniki/

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