Нацбанк обратился к казахстанцам

В Нацбанке Казахстана предупредили о новой мошеннической схеме - гражданам разослали поддельные документы с использованием фирменного бланка, передает сайт НБРК.

Злоумышленники направляют поддельные письма от имени Нацбанка, в которых уведомляют людей о том, что они якобы стали жертвами мошеннических действий. Мошенники настаивают на переводе денег для "безопасного" возврата денежных переводов и оплаты "сопутствующих финансовых обязательств за прохождение процедуры клиринга".

Сообщения отправляются на WhatsApp, электронные адреса и соцсети.

Бланки мошенников. Фото: nationalbank.kz

В НБ напомнили, что не обслуживают счета физлиц, не занимаются страхованием денег и не проводят денежные расчеты с населением. Граждан призывают не доверять сомнительным сообщениям.

Для получения консультаций можно обратиться в контакт-центр НБК по номеру 1477.

Недавно Национальный Банк Казахстана предупредил граждан об активизации телефонного мошенничества и новых схемах обмана.

В июле казахстанцам начали писать фальшивые сотрудники Национального банка. Но в самом ведомстве предупреждали, что не проводят денежные расчеты с населением страны.

Также мы писали, что в Instagram неизвестные создали страницу, которая почти в точности повторяет название официальной страницы Нацбанка РК.