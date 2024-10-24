Может ли SMS-код от номера 1414 привести к оформлению чужого кредита на казахстанцев

Сообщения от номера 1414 поступают по различным поводам. А содержащийся в них код открывает доступ к определенным возможностям, которыми пользуются мошенники. Как это работает, читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Коды из SMS от номера 1414 используются для авторизации на портале eGov.kz и в госсервисах, но не дают доступа к оформлению кредитов, согласно информации от госкорпорации "Правительство для граждан".

Мошенники используют эти коды как часть психологической манипуляции, чтобы убедить жертву установить вредоносное ПО или перейти по опасным ссылкам.

Для защиты рекомендуется не передавать SMS-коды и ключи ЭЦП третьим лицам, а за незаконную передачу ЭЦП предусмотрена административная ответственность со штрафами от 36 920 до 55 380 тенге.

Различные виды мошенничества, связанные с личными данными казахстанцев, обычно имеют общие черты: например, это передача личных данных (банковской карты, ИИН и так далее) или кодов из SMS-сообщений (от банков, госуслуг).

Так, ранее отмечался случай, когда на женщину оформили 2 млн тенге, прикрываясь оформлением медицинской квоты. При этом мошенники заполучили у жертвы код из SMS-сообщения от номера 1414.

Однако, согласно ответу госкорпорации "Правительство для граждан" на запрос редакции NUR.KZ, данные коды используются лишь как часть уловки.

Как мошенники используют SMS-коды

Казахстанцы получают SMS-сообщения с кодом от номера 1414 при авторизации на портале и в мобильном приложении eGov.kz, а также во внешних системах государственных органов для идентификации.

Кроме того, одноразовый SMS-код может использоваться в процессе получения государственных услуг и сервисов (например, для подписания документов).

При этом указывается, что пользователи могут получать сообщения в момент попытки авторизации мошенников от имени жертвы в системе электронного правительства. Но на втором обязательном этапе, после отправки кода, система требует подтвердить личность пользователя уже через биометрию лица в информационной системе "Digital ID".

Ноутбук. Иллюстративное фото: пресс-служба АО "Национальные информационные технологии".

"Важно отметить, что даже при наличии SMS-кода мошенники не могут пройти биометрическую идентификацию, так как система не дает доступ третьим лицам, кроме пользователя", – отмечают в госкорпорации.

В то же время в госкорпорации сообщают, что отправка кода и просьба мошенников его назвать являются инструментами психологической манипуляции. А вскоре после этого жертве звонит другой мошенник, выдавая себя за сотрудника почты, налоговых или коммунальных служб, а также правоохранительных органов.

"Он утверждает, что злоумышленники получили доступ к личным данным через переданный SMS-код.

Чтобы предотвратить дальнейшие действия мошенников, этот "сотрудник" убеждает жертву установить стороннее приложение или перейти по внешним ссылкам. Эти действия представляют опасность, так как могут привести к взлому банковских аккаунтов пользователя.

Код из SMS от номера 1414 не предоставляет доступа к получению кредита, так как у банков есть своя система биометрической аутентификации и SMS-уведомлений. Этот метод является психологической уловкой и инструментом манипуляции мошенников, направленным на внушение доверия пользователю, и не более того", – сообщают в ГК "Правительство для граждан".

Мошенник с деньгами и картой: Freepik.com/jcomp

Как защитить себя

Злоумышленники могут воспользоваться кодом из сообщения и получить доступ к цифровым данным пользователя. Поэтому пользователям настоятельно рекомендуется не передавать третьим лицам сообщения с кодами, чтобы в дальнейшем не стать жертвой мошенников.

А чтобы защитить себя и близких от подобных угроз, важно:

не сообщать SMS-код от 1414 третьим лицам;

ни в коем случае не передавать ключи ЭЦП третьим лицам;

при утере флешки с ключами ЭЦП необходимо не только выпустить новые, но и отозвать утерянные ключи ЭЦП;

не принимать платную помощь в получении ЭЦП от незнакомых лиц.

"Стоит отметить, что за незаконную передачу ЭЦП ключей третьим лицам предусмотрена административная ответственность (пункт 2 статьи 10 закона РК об ЭЦП).

Согласно пункту 5 статьи 640 Кодекса об административных правонарушениях РК, незаконная передача закрытого ключа ЭЦП другим лицам грозит штрафом для физических лиц в размере 10 МРП (36 920 тенге на 2024 год – прим. ред.), а для юридических лиц – 15 МРП (55 380 тенге)", – напомнили в госкорпорации.

Напомним, что ранее эксперт рассказал о том, как мошенники могут подделывать голос, лицо, мимику и даже манеру речи в режиме реального времени.