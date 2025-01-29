Можно ли защититься от мошенников при онлайн-покупках в Казахстане

Чтобы защититься от мошенников при онлайн-покупках и не потерять свои деньги, нужно быть бдительным, использовать отдельную карту и не платить через общественный Wi-Fi. Подробности читайте на NUR.KZ.

Казахстанцы активно пользуются услугами маркетплейсов. Сейчас заказать в Интернете можно что угодно: от продуктов питания до мебели и дорогой электроники. Однако вместе с развитием технологий повышается и активность мошенников.

Если не соблюдать меры безопасности, то покупка в онлайн-магазине вместо радости может принести лишь потерю денег. Однако, как объясняют в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, есть некоторые общие правила, следуя которым риск стать жертвой мошенников резко снижается.

Проверка сайта

Первым этапом для обеспечения собственной безопасности в Интернете является проверка надежности сайта. Казахстанцам стоит пользоваться сайтами с защищенным соединением, то есть теми, у которых в адресной строке есть "замочек" и интернет-протокол https.

Также не следует заходить на подозрительные сайты, адреса которых слишком длинные или имеют множество цифр и символов. Нужно помнить и о том, что злоумышленники часто создают копии известных интернет-магазинов, поэтому лучше проверять адрес сайта и наличие SSL-сертификата.

Общественный Wi-Fi

Даже если сайт надежный и "оригинальный", казахстанцам не стоит расслабляться и совершать на нем покупки, пользуясь общественным "открытым" Wi-Fi. Дело в том, что в таких сетях злоумышленники могут перехватить личную информацию пользователей и даже узнать платежные данные.

Поэтому вместо открытых Wi-Fi-сетей стоит включать собственный мобильный интернет. Также эксперты рекомендуют использовать встроенные функции безопасности устройства для защиты данных.

Смартфон. Иллюстративное фото: pixabay.com

Дополнительная карта для покупок

В среднем на одного казахстанца приходится по четыре банковских карточки. В современных реалиях это не прихоть, а необходимость. Лучшая мера безопасности – использовать дополнительную карту для покупок в интернете, а деньги туда переводить со своей "зарплатной" только непосредственно перед самой операцией.

Также можно установить лимиты на онлайн-операции. Тогда, даже если мошенники скомпрометируют данные карточки, они не смогут нанести серьезный урон своей жертве.

Дополнительные меры безопасности

Не всегда деньги теряются из-за мошенников. Некоторые казахстанцы сталкивались с ситуацией, когда их лишали денег собственные дети. Многие родители дают своим детям общий доступ к онлайн-сервисам или же вовсе свой смартфон на время "для игр".

В итоге из-за ошибок детей или же их желания получить "бонус" в игре, с родительской карты, которая привязана к аккаунту, списывались крупные суммы денег.

Если гаджет время от времени используют дети, родителям лучше выходить из аккаунтов и включать защиту покупок (например, подтверждение через пароль в App Store или Google Play). Так ребенок даже при желании не сможет совершить ненужную онлайн-покупку.

Банковские карты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Безопасный метод оплаты

Еще одним способом защититься от потери денег – избегать сайтов, которые при совершении покупки не переводят пользователя на защищенный платежный шлюз, а, например, предлагают ввести конфиденциальную информацию прямо на сайте, что несет реальную опасность для пользователей.

Также стоит помнить, что надежные магазины предлагают несколько способов оплаты, включая оплату при доставке, а после совершения сделки должны отправить клиенту подтверждение оплаты заказа и чек.

Таким образом, простые правила безопасности могут свести риск потери денег к нулю. Впрочем, даже самые внимательные и осторожные казахстанцы все равно могут столкнутся с мошенниками. В этом случае следует обезопасить себя и обратиться за помощью в банк.