Первоначальный взнос для ипотеки требуют отменить в Казахстане

На сайте петиций набирает популярность инициатива по отмене обязательного первоначального взноса при покупке жилья в кредит в Казахстане. Но это может иметь негативные последствия, сообщает NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Петиция на ePetition требует отмены первоначального взноса по ипотеке в Казахстане, ссылаясь на сложности доступа к жилью из-за высоких требований.

Аналитики предупреждают, что отмена первоначального взноса может повысить стоимость жилья, увеличить кредитный риск и ухудшить доступ к ипотеке.

Программы с 20% первоначальным взносом уже доступны, и отмена этого условия может негативно сказаться на рынке жилья в целом. Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

Петиция об отмене первоначального взноса для ипотеки появилась на ресурсе .

Согласно мнению ее авторов, казахстанцы сталкиваются с тем, что не могут участвовать даже в льготных ипотечных программах из-за отсутствия первоначального взноса, на который им сложно накопить.

О чем говорится в петиции

"Ипотечные программы с первоначальным взносом 10-20-30 процентов усложняют получение жилья нуждающимися гражданами, многие идут снимать по этой причине дорогое арендное жилье, когда эти деньги семья могла бы направлять на приобретенное собственное жилье.

Стоить отметить, что создается также ажиотаж среди тех, кто имеет первоначальный взнос на рынке, где одни категории людей по каким-то баллам проходят, а другие не проходят и ждут снова своей очереди годами, что несправедливо и неправильно", – отмечается в тексте петиции.

Поэтому в обращении к Министерству промышленности и строительства РК авторы указывают, что важно обращать внимание именно на платежеспособность граждан. И если она доказана, то необходимо выдавать жилье без барьеров, например, таких, как первоначальный взнос.

Однако это мнение не разделяют аналитики Telegram-канала Finance.kz, которые указывают на некоторые риски таких решений, включая и подорожание жилья.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Что случится без первоначального взноса

Как отмечают аналитики, на деле отмена требований по "первоначалке" будет плохой идеей по целому ряду причин.

"Во-первых, подобное решение, даже если представить, что оно будет принято, повысит стоимость жилья из-за повышения спроса. Подобная льгота будет действовать как все льготные программы, просто разгоняя стоимость квадратного метра и оседая в карманах застройщиков", – отмечают аналитики.

Аналитики также указывают, что в подобной ситуации увеличится закредитованность казахстанцев. Дело в том, что первоначальный взнос дает определенные гарантии кредитору, что заемщик способен накопить средства, что влияет на процентную ставку и прочие условия займа.

А если такой уверенности не будет, то и кредиты окажутся более рискованными для кредитора – то есть они станут дороже для населения, на которых и возложат риски невозврата.

"В-третьих, раздавать кредиты людям, которые не научились откладывать и копить даже минимальные суммы, – весьма сомнительная идея.

В-четвертых, первоначальный взнос в Казахстане по ипотеке не самый большой. По программам "Отбасы банка" итак достаточно щадящие условия для тех, кто умеет формировать жилищные накопления – 20%, и по некоторым программам даже меньше", – указывают в Finance.kz.

При этом есть и программы, в которых требуется 50% от стоимости жилья. Однако они рассчитаны на тех покупателей, которые не формировали свои сбережения в течение некоторого времени. А в целом госпрограммы предполагают 20% первоначального взноса, как и рыночная ипотека.

Другими словами, по мнению аналитиков, первоначальный взнос имеет важное значение в формировании займа, снижая риски для кредитора, а значит – улучшая условия для заемщика. Поэтому его отмена может привести к ухудшению ситуации на рынке жилья: возникает риск роста цен и еще большей недоступности ипотеки.