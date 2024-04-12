Какие выплаты положены пострадавшим от паводков семьям в Казахстане

Каждая пострадавшая от паводков семья может рассчитывать на помощь от государства в виде единовременной выплаты в 100 МРП. О материальной помощи узнали журналисты NUR.KZ.

От паводков в Казахстане пострадали тысячи казахстанцев, и десятки тысяч были эвакуированы с территорий, которые попали под удар природной стихии.

При этом пострадавших не бросают на произвол судьбы. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил в срочном порядке восстановить жилье, разрушенное из-за паводков.

Также, как пресс-секретарь Министерства финансов РК Арай Дәулетқызы сообщила на брифинге в Службе центральных коммуникаций (СЦК), все поврежденные дома будут отремонтированы за счет местных акиматов. А вот если здание уже нельзя восстановить, то вместо него государство за свой счет построит новое, по заранее разработанному эскизу.

При этом каждой пострадавшей семье будет предоставлена единовременная компенсация в размере 100 месячных расчетных показателя (МРП), то есть по 369 200 тенге.

Примечательно, что владельцам дач, которые пострадали от наводнений, также будет выплачена компенсация в размере до 100 МРП. При этом, если дача являлась единственным жильем или семья относится к социально уязвимой категории, то акиматами будет рассмотрена возможность предоставления альтернативного жилья.

Для получения компенсаций гражданам нужно обратиться в местные акиматы, которые составят списки пострадавшего населения и произведут оценку ущерба. При себе лучше иметь список испорченного имущества и копии правоустанавливающих документов.

Также ранее стало известно, что пострадавшим от паводков участникам государственных программ сохранят зарплаты, заемщикам дадут отсрочки по кредитам и приостановят начисление штрафов и пеней за просрочку платежей, а получателям пособий автоматически продлят их выплаты.