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Как казахстанцам создать свой пассивный доход без больших вложений

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Девушка считает свои накопления
Деньги. Иллюстративное фото: 12963734/Getty Images

Пассивный доход может помочь обеспечить достаток в будущем, и для этого не всегда нужно иметь сразу большую сумму денег. Какие инструменты могут помочь достичь этой цели, читайте в материале NUR.KZ.

Обычно под термином "пассивный доход" воспринимается возможность не работать и получать деньги за счет каких-либо инструментов или имущества.

Однако это скорее ошибочное определение. Так, ранее мы считали, сколько денег нужно держать на депозите, чтобы больше не работать и жить на проценты – сумма оказалась слишком большой.

Поэтому правильный подход к пассивному доходу означает получение дохода без прямого участия в текущих операциях или активной работе. При этом такие денежные поступления накапливаются для будущих целей: например, большая пенсия и обеспечение достатка для детей.

А чтобы их достичь, можно воспользоваться некоторыми наиболее доступными инструментами. Напомним, что главным условием для достижения финансовых целей является умение вести бюджет и копить деньги.

Выгодные накопления

Наиболее простым и доступным способом обеспечить себе пассивный доход могут стать накопительные инструменты. Так, самыми популярными являются депозиты – можно открыть сберегательный вклад с наибольшей процентной ставкой.

Однако есть и альтернативные инструменты. Например, одним из них является накопительное страхование жизни: оно позволяет не только накопить определенную сумму денег без их обесценивания, но также защитить себя от непредвиденных ситуаций.

При этом в некоторых страховых компаниях можно начать копить деньги в рамках страхового договора небольшими суммами – предлагаются взносы от 5 000 тенге в месяц.

То есть в результате казахстанцы либо смогут накопить нужную сумму к определенной дате в будущем, либо страховая компания выплатит им (или детям застрахованного лица) эту же сумму при наступлении страхового случая, даже если к этому моменту была внесена лишь минимальная часть от положенных взносов.

Однако у данного инструмента также есть риски, связанные с неуплатой регулярных взносов и потерей вознаграждения.

Столбики монет и растущий график
Монеты. Иллюстративное фото: Chadchai Ra-ngubpai/Getty Images

Финансовые инструменты

Одним из способов накопить на свое будущее может стать инвестирование в ценные бумаги и прочие активы. Например, это могут быть:

При этом главное – инвестировать в них в рамках разумных пропорций, соблюдая правило "не хранить все яйца в одной корзине". И при правильном подходе вложения могут принести доход с течением времени.

Однако имеются и свои риски. Поэтому потребуется тщательное изучение этого вопроса и отдельно взятого инструмента.

Аренда жилья

Дополнительное жилье или иное помещение также может стать источником пассивного дохода за счет их сдачи в аренду.

Конечно, такой инструмент будет доступен не всем. Но при наличии подобной возможности казахстанцы получат дополнительный доход, который также можно откладывать на свое будущее.

При этом важно учитывать необходимость уплаты налогов и ведения прозрачной деятельности по аренде жилья. Также могут потребоваться вложения на ремонт и содержание имущества.

Другими словами, создание источника пассивного дохода может быть доступно в различных формах, каждая из которых имеет свои особенности. Главное – внимательно их изучить и выбрать нужный инструмент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2078195-kak-kazahstantsam-sozdat-svoy-passivnyy-dohod-bez-bolshih-vlozheniy/

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