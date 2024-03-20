Сколько денег нужно положить на депозит, чтобы больше не работать в Казахстане

Пассивный доход обычно воспринимается как возможность не работать. Но для этого потребуется огромная сумма денег. При этом на самом деле принцип пассивного заработка работает иначе, сообщает NUR.KZ.

Пассивный доход – это денежные поступления, которые не требуют усилий и производятся регулярно, независимо от возраста, состояния здоровья или работоспособности человека.

Обычно подобный доход ассоциируется с возможностью вовсе не работать и обеспечить свои потребности. Так, самым простым инструментом для достижения этой цели можно назвать банковский депозит.

Однако для этого может потребоваться довольно крупная сумма денег. В то же время принцип получения пассивного дохода на самом деле работает немного по-другому.

Сколько нужно денег для "безработной" жизни

Чтобы одновременно получать процентное вознаграждение и иметь возможность тратить эти средства, понадобится несрочный вклад, который на март 2024 года может иметь максимальную ставку в 14,3%.

Напомним, что есть и другие виды вкладов: у них будет больший размер вознаграждения, но также имеются и свои ограничения.

Средняя заработная плата в Казахстане, согласно официальным данным, составляет 393 605 тенге. Чтобы ежемесячно получать почти такую же сумму денег за счет вознаграждения, казахстанцам придется открыть вклад на сумму 34 млн тенге.

Тогда при ставке в 14,3% ежемесячно будет начисляться 405 166 тенге.

То есть, чтобы пассивный доход покрывал хотя бы среднюю зарплату, казахстанцам понадобится наличие большой суммы денег. И такое использование средств будет нецелесообразным – они будут обесцениваться.

Поэтому пассивный доход на самом деле является больше вспомогательным инструментом для приумножения уже имеющихся сбережений.

Монеты и купюры. Иллюстративное фото: freepik.com

Как это должно работать

Источники пассивного дохода могут быть различными, и они обычно являются вспомогательным инструментом. Например, это могут быть инвестиции в:

ценные бумаги – акции компаний, которые могут расти в цене, или облигации, приносящие купонное вознаграждение;

бизнес – прямые вложения в предприятия и получение доли владения, что обеспечит поступление части доходов компании;

криптовалюту – высокорисковый актив, который также может использоваться для приумножения своих вложений или трейдинга;

прочие активы – например, можно отдать жилую или коммерческую недвижимость в частное управление и получать пассивный доход.

То есть это вложения во все то, что приносит определенный доход без активного участия самого человека.

При этом следует помнить, что каждый из этих инструментов имеет свои риски и особенности. Поэтому каждый казахстанец должен внимательно их изучить, прежде чем принять какое-либо инвестиционное решение.