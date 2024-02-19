"А это выгодно?": какие преимущества накопительного страхования жизни не учитывают казахстанцы

Программы по страхованию жизни остаются не сильно популярными в Казахстане. При этом они способны обеспечить защиту не только здоровья, но и денег граждан. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

Несмотря на наличие различных видов страхования, казахстанцы пока что не спешат воспользоваться подобными финансовыми инструментами.

Часто можно услышать мнения о том, что "Деньги просто исчезнут, если с тобой в итоге ничего не случится", "А это вообще выгодно? Лучше хранить все в депозите" и так далее.

В то же время страховые полисы могут иметь существенные преимущества, которые способствуют защите здоровья, финансовых интересов и даже будущего детей. Рассмотрим подробнее особенности накопительного страхования жизни, которые могут оказаться выгодными для казахстанцев.

Защита денег от притязаний

Договор страхования жизни в рамках образовательной накопительной системы можно оформить в виде:

единовременного взноса – крупная сумма денег сразу вносится в страховую компанию, что позволит получать вознаграждение и защиту от несчастных случаев до конца срока договора. А по его завершении деньги вернутся с процентами;

частичных взносов – можно вносить небольшие суммы денег ежемесячно, поквартально, раз в полгода или год, и они также будут получать процентное вознаграждение.

При этом внесенные средства будут защищены от претензий частных судебных исполнителей, а также от притязаний при бракоразводном процессе. Поэтому накопительное страхование может помочь сохранить деньги казахстанцев от ареста и изъятия.

Однако важно помнить, что данный продукт имеет и свои риски, связанные с пропуском регулярных страховых взносов – это может привести к образованию пени и даже прекращению действия договора с потерей вознаграждения и части вложений.

Выгода и запасной план

Договор накопительного страхования жизни позволяет не только накопить деньги, но и защитить их от обесценивания за счет:

денежного вознаграждения – выплачивается страховой компанией неизменно до конца действия договора и может составлять до 8% годовых в тенге и до 4,1% в долларах США;

премии от государства – составляет 5% ежегодно (льготным категориям лиц поступает 7%) и в тенге, и долларах США.

Рисунок мелом на доске. Иллюстративное фото: freepik.com/cookie_studio

И если во время действия договора с одним из застрахованных родителей произойдет несчастный случай (смерть, установление инвалидности I-II группы), то страховая компания выплатит ребенку всю сумму (в момент поступления в вуз), которая должна была быть накоплена к завершению самой страховки вместе с вознаграждением и премией.

Налогов нет

Доходы казахстанцев обычно облагаются ИПН – индивидуальным подоходным налогом, равного 10%. Это также касается и пенсионных накоплений.

Однако, согласно 341 статье Налогового кодекса, из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, исключаются страховые выплаты:

связанные со страховым случаем, наступившим в период действия договора, выплачиваемые при любом виде страхования;

осуществляемые страховыми организациями по договорам накопительного страхования (кроме случаев, когда страхователь, застрахованный и выгодоприобретатель совпадают в одном лице, отмечается в ответе Председателя Комитета государственных доходов РК).

То есть в итоге деньги, полученные ребенком по договору накопительного страхования, не будут облагаться налогом (его уплатит страховая компания за свой счет).

При этом, согласно сообщению портала Mybuh.kz, суммы страховых премий, которые будут вноситься в рамках договора родителями, можно использовать в качестве корректировки дохода при получении зарплаты.

Это позволит законно сэкономить на налогах и получать больше денег на руки.

Таким образом, накопительное страхование жизни может оказаться выгодным решением, способным не только дать финансовую защиту для казахстанцев и их детей, но также выгодно копить на протяжении длительного срока.