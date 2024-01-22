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Вложить и забыть: какие условия предлагают банки по сберегательным депозитам в Казахстане

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Деньги лежат на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Получить наибольший процент вознаграждения можно с помощью сберегательных вкладов. Но у них есть и свои недостатки. Какие условия предлагают банки для казахстанцев, читайте в материале NUR.KZ.

Сберегательный депозит подразумевает наибольшие ставки вознаграждения, а значит – максимум прибыли.

Однако он также имеет ограничения: например, нельзя досрочно изымать деньги без потери вознаграждения, а также обычно запрещается пополнение (в некоторых банках это разрешено).

Рассмотрим, какие наиболее выгодные условия по сберегательным вкладам имеются в банках второго уровня (БВУ) Казахстана. Образовательные депозиты при этом не учитываются.

Банк ЦентрКредит

У данного БВУ имеется депозит "Рахмет", который позволит копить деньги без права пополнения или частичного изъятия сроком от 3 до 12 месяцев. При этом годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) может составить 16% при договоре на 3 месяца.

Минимальная сумма вклада равна 500 тыс. тенге. Предусмотрена ежемесячная выплата вознаграждения.

ВТБ

Вкладчики могут воспользоваться депозитом "Доходный", который имеет самую высокую ставку вознаграждения.

Минимальная сумма вклада составит 100 тыс. тенге, а максимальная – 1,8 млрд тенге.

ГЭСВ будет зависеть от срока (от 3 до 36 месяцев). При этом максимум выгоды можно получить, разместив деньги на 3 или 6 месяцев – ставка составит до 18,3%. Условия выплаты вознаграждения (капитализации) не указаны.

Однако важно помнить, что независимо от банка максимальная гарантия возврата денег при ликвидации БВУ составляет 20 млн тенге, включая деньги, хранящиеся на других счетах в одном и том же банке.

Евразийский банк

Вкладчикам доступен вклад "TURBO Deposit Накопительный", который может иметь ГЭСВ до 18%, но только при вновь открываемых вкладах (в отделениях банка) на сумму от 10 млн тенге и сроком на 6 месяцев.

В других случаях условия будут следующими:

  • сроки – до 36 месяцев;
  • ГЭСВ – до 17,5% (при депозите на 3 или 6 месяцев);
  • капитализация – ежемесячная;
  • сумма – от 15 тыс. тенге.
Часы лежат на купюрах тенге
Деньги и часы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Нурбанк

Банк предлагает клиентам депозит "Нур Алтын Сберегательный" со следующими условиями:

  • срок – от 3 до 36 месяцев;
  • сумма вклада – от 5 тыс. тенге;
  • ГЭСВ – от 12% при договоре на 36 месяцев и до 17,5% при депозите на 6 месяцев;
  • капитализация – ежемесячная.

При этом возможно оформить такой же вклад с правом пополнения, но максимальный ГЭСВ составит 17% (на срок до 6 месяцев).

Altyn Bank

Клиенты данного БВУ могут воспользоваться вкладом "Резерв", который может помочь накопить деньги по следующим условиям:

  • сумма – минимум 10 тыс. тенге;
  • срок – до 36 месяцев;
  • ГЭСВ – до 16,7% годовых (при депозите на 6 месяцев);
  • капитализация – ежемесячная.

Bank RBK

Вкладчики могут оформить депозит SAFE на сумму от 15 тыс. тенге и сроком до 36 месяцев. Однако наибольший ГЭСВ предлагается для вкладов на 3 месяца – 17,2% годовых.

Капитализация при этом будет ежегодная – вознаграждение выплачивается в конце действия договора.

Деньги лежат в стеклянной банке
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Bereke Bank

В этом банке вкладчикам доступен сберегательный депозит "Лови выгоду":

  • сумма – от 15 тыс. тенге;
  • срок – до 36 месяцев;
  • ГЭСВ – до 17,6% (необходимый для этого срок вклада не уточняется);
  • капитализация – ежемесячная.

ForteBank

Вкладчикам предлагается "Сберегательный депозит без снятия", но с правом пополнения. Он может быть оформлен на срок от 3 до 24 месяцев и на сумму от 100 тыс. тенге.

Максимальный ГЭСВ составит 16,1% при заключении договора на 3 или 6 месяцев. Условия капитализации не указаны.

Freedom Bank

Сберегательный вклад под названием "Капитал" имеет наибольшее вознаграждение среди других предложений банка – ГЭСВ достигает 17,5% при депозите на 6 месяцев. Максимальный срок договора составит 36 месяцев (но ставка снизится до 11,3%).

Минимальная сумма вклада составит 500 тыс. тенге, а вознаграждение выплачивается ежемесячно.

Женщина кладет в копилку 10 000 тенге
Копилка. Иллюстративное фото: Roman Chekhovskoy/Getty Images

Halyk

Как указано на сайте БВУ, вкладчики могут выбрать максимальные условия по онлайн-депозитам как у сберегательных (без пополнения и частичного изъятия):

  • сроки – от 6 до 24 месяцев;
  • ГЭСВ – до 17,5% (для вкладов на 6 месяцев);
  • сумма – от 15 тыс. тенге;
  • капитализация – ежемесячная.

Home Credit Bank

Вклад "Сберегательный Хоум" позволит вкладчикам накопить деньги без права пополнения по следующим условиям:

  • сумма депозита – от 100 тыс. до 100 млн тенге;
  • срок – от 3 до 24 месяцев;
  • ГЭСВ – до 17,8% при договоре на 6 месяцев;
  • капитализация – ежедневная.

Jusan Bank

В данном БВУ среди сберегательных вкладов можно открыть только "Jusan сберегательный +" с правом пополнения, согласно данным на официальном сайте. А условия будут следующими:

  • срок хранения – только на 6 месяцев;
  • ГЭСВ – 15%;
  • сумма – от 10 тыс. тенге;
  • капитализация – ежемесячная.

Напомним, что перед оформлением покупки или получением каких-либо услуг важно самостоятельно обратиться в компании и уточнить предлагаемые условия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2055685-vlozhit-i-zabyt-kakie-usloviya-predlagayut-banki-po-sberegatelnym-depozitam-v-kazahstane/

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