Долевое строительство стало доступнее в Казахстане: какие риски нужно учесть дольщикам

Деревянный домик. Иллюстративное фото: Boonchai Wedmakawand/Getty Images

Строительные компании могут привлекать деньги казахстанцев до завершения стройки по определенным правилам. Изменение этих правил сделало долевое строительство более доступным. Но риски для дольщиков сохраняются. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

21 января 2023 года вступили в силу обновленные Правила рассмотрения документов по предоставлению гарантии Казахстанской Жилищной Компании (КЖК).

Согласно этим изменениям, разрешение от КЖК для привлечения денег дольщиков стало доступнее для строительных компаний – процедура его выдачи была упрощена. Это может увеличить количество предложений на рынке нового жилья.

Однако казахстанцам не следует забывать о том, что риски непрозрачных сделок будут сохраняться. Поэтому важно знать правила для безопасного участия в долевом строительстве.

Какие документы обязан предоставить застройщик

Строительная компания, которая имеет официальное разрешение на долевое строительство – это уверенность в завершении постройки объекта и в защите вложений казахстанцев. Поэтому такие компании должны иметь гарантию от КЖК и разрешение акимата на привлечение денег дольщиков.

Казахстанцы могут запросить все эти документы у застройщика при желании купить квартиру на этапе котлована. Без них не получится оформить ипотеку на долевое строительство.

Строительство жилого комплекса. Иллюстративное фото: sculpies/Getty Images

При этом с самим дольщиком должен быть заключен договор о долевом участии в жилищном строительстве. Он считается действительным с момента постановки на учет в акимате, в котором выдается выписка об учетной записи документа.

Следует обратить внимание, что должен быть именно этот договор и по официально закрепленному типовому образцу.

Все остальные виды договоров (предварительный или бронирования, купли-продажи строящегося жилья) не будут иметь такой же гарантии защиты денег покупателя.

Признаки наличия рисков для дольщика

Недобросовестные застройщики могут предлагать казахстанцам долевое участие по альтернативным договорам. Однако, как отмечалось ранее, безопасным является только договор о долевом участии в жилищном строительстве.

Также отказ от предоставления документа о наличии гарантии от КЖК и разрешения от акимата под различными предлогами может указывать на признаки строительной пирамиды. А деньги дольщика могут оказаться потерянными из-за остановки строительства в будущем.

Поэтому важно уделить особое внимание наличию разрешающих документов у застройщика и содержанию подписываемого договора.

Ранее мы рассказывали о том, что делать, если вы оказались дольщиком в незаконном объекте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2007483-dolevoe-stroitelstvo-stalo-dostupnee-v-kazahstane-kakie-riski-nuzhno-uchest-dolschikam/