Можно ли объявить себя банкротом и сохранить жилье в Казахстане

Оплата ипотеки. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Весной 2023 года казахстанцы с просроченными кредитами смогут воспользоваться процедурой банкротства. Как это будет работать с ипотечными займами, рассказали на брифинге Службы центральных коммуникаций.

В Казахстане на законодательном уровне ввели новый механизм урегулирования задолженности – банкротство физических лиц. По данным аналитиков, этой услугой в теории смогут воспользоваться более миллиона казахстанцев. Среди них есть и те, кто в свое время брал ипотечный кредит.

Как сообщил заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Нурлан Абдрахманов, в стране сейчас около 449 тыс. ипотечников, среди которых порядка 6,5 тыс. потенциально могут воспользоваться процедурой банкротства.

Однако есть риск того, что в этом процессе они потеряют свое ипотечное жилье – его конфискуют в качестве уплаты долгов. Чтобы этого не произошло, можно воспользоваться процедурой досудебного урегулирования.

В рамках этой процедуры имеющий просрочку заемщик в течение 30 дней со дня ее наступления может обратиться в кредитную организацию с предложением по реструктуризации займа. Банк в свою очередь обязан рассмотреть заявку в течение 15 дней и дать свой ответ.

"Если в досудебном порядке заемщику не удалось достичь соглашения с банком, он вправе обратиться в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка. Там дополнительно проверят, на сколько качественно банком был проведен анализ финансового положения заемщика и предлагались ли механизмы реструктуризации", – отметил Нурлан Абдрахманов.

Также зампред АРРФР рассказал о том, как защитить свое единственное жилье от конфискации при объявлении банкротства. Напомним, что его могут забрать, если оно является залоговым.

Чиновник напомнил о возможности поменять залог на другой объект. Если остаток долга окажется меньше 10% от стоимости заложенной жилой недвижимости, то ее владелец может поменять объект залога, например, на машину.

При таком раскладе, даже если казахстанец объявит себя банкротом, у него не смогут забрать единственное жилье для уплаты долга, так как оно уже не будет являться объектом залога.

"Если стоимость непогашенного кредита составляет менее 15% от стоимости залога, то такая задолженность законодательно признается незначительной и банк уже не может реализовать жилье", – продолжил объяснять Нурлан Абдрахманов.

По закону казахстанцы также могут самостоятельно реализовать залоговое жилье, причем стоимость имущества в этом случае не может быть ниже 70% от своей рыночной цены.

При этом банкротство не является "легким" выходом из долгов. Даже если казахстанцу с ипотекой удалось объявить себя банкротом и при этом сохранить свое жилье, это не значит, что он избавится от всех негативных последствий.

Помимо конфискации имущества процедура банкротства предусматривает наложение множества других ограничений. Поэтому казахстанцам, желающим решить свои финансовые проблемы таким образом, следует взвесить все плюсы и минусы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2007466-mozhno-li-obyavit-sebya-bankrotom-i-sohranit-svoe-zhile-v-kazahstane/