Закон о дольщиках хотят упростить: чем это грозит казахстанцам

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Для привлечения денег дольщиков застройщики должны иметь определенные разрешения и соответствовать некоторым требованиям. Однако были озвучены предложения об упрощении данного процесса. О причинах подобного решения и возможных рисках читайте в материале NUR.KZ.

Долевое строительство – это хороший инструмент как для покупателей жилья, так и для строительных компаний.

Так, казахстанцы могут приобрести жилье по низким ценам еще на этапе строительства, а застройщики – получить дополнительное финансирование проекта.

Однако не все компании могут привлекать дольщиков – они должны иметь соответствующие разрешения, что могло создавать барьеры для их участия.

Поэтому, как сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК (МИИР), в ходе онлайн-совещания на диалоговой площадке "Ашық сағат алаңы" было предложено снизить требования к застройщикам по вопросам долевого строительства.

В обсуждении участвовали представители министерства, АО "Казахстанская жилищная компания", НПП "Атамекен", РОЮЛ "Союз строителей Казахстана" и строительных компаний.

Что предлагают изменить

Как отмечается в сообщении, процесс получения государственной гарантии строительными компаниями для участия в госпрограммах ("Нурлы жер", "7-20-25" и так далее) является довольно сложным.

Поэтому они не принимают участия в этих программах, что снижает количество доступных новостроек для казахстанцев по льготной ипотеке.

При этом часть компаний все же привлекает деньги дольщиков в обход закона, что создает риски для населения.

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Соответственно, было предложено:

сократить перечень документов для получения госгарантии, что может расширить список застройщиков-участников за счет мелких и средних компаний;

сократить необходимый опыт работы компаний по способу "Привлечение денег дольщиков после возведения каркаса МЖД" с 5 до 3 лет, а по объему вводимого жилья – с 60 до 30 тыс. квадратных метров в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, и с 30 до 18 тыс. – в остальных регионах.

увеличить аванс для начала строительства с 25% до 35% от стоимости проекта и увеличить аванс без обеспечения – с 10% до 15%.

Отмечается, что это должно стимулировать застройщиков к участию в госпрограммах, увеличить количество доступного жилья по льготной ипотеке и защитить казахстанцев от "долгостроев".

Однако аналитики видят в этом риски для экономики и населения.

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Критика предложенных изменений

Согласно мнению аналитиков Telegram-канала Risk Takers, в текущем проекте поправок заметно упрощение условий для застройщиков, что может отвечать их интересам.

При этом они указывают, что такие послабления могут привести к:

дополнительному росту цен на жилье;

ухудшению качества строительства по госпрограммам.

"Строители не первый раз сетуют на дороговизну материалов, нарушение логистики и прочие факторы, которые ведут к удорожанию строительства и, соответственно, повышению цен.

Принятие данных поправок также может стать фактором к повышению цен и ухудшению качества строительства. На сегодня уже факт, что крупный застройщик — это не гарантия качества и возведения дома в срок.

А включение более мелких застройщиков и снижение требований по опыту работы наводит на дополнительные вопросы. Надеемся на взвешенное решение, а не следование желаниям строительного лобби", – делятся мнением аналитики Risk Takers.

На данный момент правки находятся на стадии обсуждения. А по итогам онлайн-встречи было принято решение о совместной доработке представленных предложений и проведении нового обсуждения до конца месяца, отмечается в сообщении МИИР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1983774-zakon-o-dolschikah-hotyat-uprostit-chem-eto-grozit-kazahstantsam/