Средняя зарплата выросла до 312 тыс. тенге в Казахстане
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Среднее значение номинальной заработной платы по Республике Казахстан во втором квартале текущего года выросло и теперь составляет 312 011 тенге. Об этом сообщается на официальном сайте Бюро нацстатистики.
Как указали в бюро, рост ко второму кварталу прошлого года составил 24 процента, в реальном выражении – 8,9 процента.
Тем временем, медианное значение зарплаты (центральный уровень зарплатного ряда) во втором квартале текущего года составило 196 728 тенге.
В бюро отметили, что рост зарплаты наблюдается по всем основным видам экономической деятельности.
По сравнению со вторым кварталом 2021 года наибольший рост зафиксирован в отраслях строительства – 35,5 процента, транспорта и складирования – 34,8 процента, горнодобывающей промышленности и разработки карьеров – 28,3 процента.
Более низкие темпы отмечены в отраслях здравоохранения и социального обслуживания населения – 12,1 процента и предоставлении прочих видов услуг – 3,9 процента.
В региональном разрезе наибольший рост зафиксирован в Кызылординской области – 31,3 процента, а наименьший - в Нур-Султане – 14,2 процента, при этом в реальном выражении (с учетом роста цен) зафиксировано снижение на 0,1 процентный пункт.
"Данные о среднемесячной заработной плате рассчитываются на основе ежеквартальной статистической отчетности предприятий. Среднее значение формируется с учетом доплат, надбавок, премий, а также налогов и других удержаний (подоходный налог, обязательные пенсионные взносы).
Медианная заработная плата – это размер заработной платы, находящийся в центре ряда распределения численности работников по размерам начисленной заработной платы и делящий его на две равные части – с заработной платой ниже и выше медианной", – пояснила директор Департамента статистики труда и уровня жизни Бюро нацстатистики Наталья Белоносова.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1982433-srednyaya-zarplata-vyrosla-do-312-tys-tenge-v-kazahstane/