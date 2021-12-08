Принадлежит ли жилье ипотечникам: что нужно знать о жилищных займах в Казахстане

Иллюстративное фото: Freepik

Приобретая жилье по ипотечному кредитованию, важно помнить об особенностях и рисках, связанных с данным финансовым инструментом. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Покупка жилой недвижимости связана с большими суммами денег. Часто таких средств у казахстанцев в наличии нет.

Поэтому приобретаются квадратные метры жилья за счет ипотечного кредитования.

Это могут быть как различные льготные программы, так и рыночные ипотечные продукты от банков второго уровня.

После такого приобретения жилье воспринимается как свое имущество, которое уже не будет потеряно. Поэтому у заемщиков может снизиться бдительность и дисциплина. А как следствие – наступает просрочка и образуется долговая яма.

Чтобы этого избежать, необходимо заранее знать обо всех особенностях ипотечного кредитования в Казахстане.

Расходы на покупку жилья

Чтобы приобрести жилье в ипотеку, нужны некоторые накопления в виде первоначального взноса. Это может быть сумма в размере от 10% от стоимости жилья и выше.

Однако, помимо этой суммы, могут появиться и другие расходы: услуги нотариуса, риелтора, ремонт, страхование недвижимости и так далее.

Например, при покупке квартиры в ипотеку за 35 млн тенге первоначальный взнос может составить 20% или 7 млн тенге.

При этом расходы на оформление займа, ремонт и другие траты подразумевают, что у покупателя должно быть больше денег в наличии. Иначе есть риск оказаться в долгах.

Иллюстративное фото: Freepik

Принадлежит ли жилье покупателю

После подписания договора об ипотеке документы оформляются на имя покупателя. Также регистрируется право собственности и пользования.

Однако сам объект (жилье) становится залогом в сделке с кредитором.

Это означает, что заемщик несет ответственность перед кредитором и берет на себя обязанность выполнить условия договора.

"Поэтому нужно быть готовым к тому, что придется уведомлять банк фактически о каждом своем шаге, будь то смена работы, заключение брака, рождение детей или перепланировка приобретенного в ипотеку жилья", – сообщает сайт Электронного правительства.

А если заемщик решит не оплачивать кредит, то банк вправе изъять имущество и продать его в счет уплаты долга.

Иллюстративное фото: Freepik

Налоги с жилья и штрафы за досрочное погашение

Жилье в Казахстане может рассматриваться как способ инвестирования или получения дохода с перепродажи.

Однако в этом случае казахстанцам следует помнить о наличии налогов или даже запретов на реализацию имущества.

Например, если продать квартиру до истечения одного года с момента покупки, то придется заплатить налог (ИПН) в размере 10% от прибыли.

То есть, если жилье продано на 1 млн тенге дороже, чем было куплено менее 12 месяцев назад, то налог начисляется на эту разницу и составит 100 тыс. тенге.

А если жилье куплено в ипотеку на пенсионные излишки, то действует запрет на его продажу в течение 5 лет.

Также со стороны банка могут применяться штрафы и неустойки за досрочное погашение. Это может быть указано в соответствующем договоре.

Поэтому перед покупкой жилья необходимо:

тщательно оценить свои финансовые возможности; учесть все сопутствующие расходы; осознавать ответственность перед кредитором и риск потери жилья за долги.

Только при грамотном подходе можно снизить вероятность появления просрочки и проблем с займами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1945680-prinadlezhit-li-zhile-ipotechnikam-chto-nuzhno-znat-o-zhilischnyh-zaymah-v-kazahstane/