К каким последствиям могут привести долги по коммуналке в Казахстане

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Коммунальные услуги оплачиваются ежемесячно. Они обеспечивают основные нужды населения в электричестве, воде и так далее. За неуплату коммунальных счетов казахстанцы могут столкнуться с определенными последствиями. Подробнее читайте в материале Нурфин.

Обычно о последствиях за наличие задолженности упоминается в сферах кредитования и налогообложения.

Долги в этих случаях могут привести к различным негативным сценариям: от ареста имущества и удержаний с заработной платы до уголовного наказания.

Однако, как сообщает Первое кредитное бюро (ПКБ), долги по коммуналке также могут иметь серьезные последствия для казахстанцев.

Всего к концу первого полугодия 2021 года казахстанцы имели около 15,4 млрд тенге коммунальных долгов. При этом эти объемы имеют тренды к дальнейшему росту.

Долги за коммунальные услуги и кредитная история

С 2020 года информацию о долгах казахстанцев в ПКБ могут поставлять субъекты естественных монополий, которые предоставляют коммунальные услуги.

Всего таких субъектов 57, и они уже предоставили в кредитное бюро данные о более чем 100 тыс. должниках.

То есть это означает, что долги по коммуналке будут отражаться на кредитной истории казахстанцев. Соответственно, она портится и человек может испытывать трудности с оформлением новых займов, включая автокредиты и ипотеку.

Таким образом, кредитная история используется как дополнительный инструмент взыскания.

В результате, каждый пятый должник оплачивает задолженность сразу после появления этих данных в его кредитной истории.

Однако не следует забывать и о других последствиях долгов за коммуналку.

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Другие меры воздействия

Долги по коммунальным услугам могут стать причиной судебного иска о взыскании. После вынесения судом соответствующего постановления дело передается частным судебным исполнителям.

В этом случае казахстанцы рискуют получить аналогичные меры воздействия, как и при долгах по займам:

ограничение выезда – ЧСИ могут запретить покидать территорию страны до оплаты долга,

арест счетов – блокируются счета должника, кроме социальных,

арест имущества и так далее.

Напомним, что казахстанцам рекомендуется регулярно проверять свою кредитную историю.

Это может помочь выявить случаи мошенничества, когда на ничего не подозревающих граждан оформляются кредиты.

В результате узнать о "задолженности" получится только после того, как кредитор подаст на заемщика в суд.

Чтобы избежать подобных последствий, нужно проверять кредитную историю хотя бы 1 раз в год.

Также мы рассказывали о действиях в случае, если на вас оформили чужой кредит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1941268-k-kakim-posledstviyam-mogut-privesti-dolgi-po-kommunalke-v-kazahstane/