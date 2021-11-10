К каким последствиям могут привести долги по коммуналке в Казахстане

Коммунальные услуги оплачиваются ежемесячно. Они обеспечивают основные нужды населения в электричестве, воде и так далее. За неуплату коммунальных счетов казахстанцы могут столкнуться с определенными последствиями. Подробнее читайте в материале Нурфин.
Обычно о последствиях за наличие задолженности упоминается в сферах кредитования и налогообложения.
Долги в этих случаях могут привести к различным негативным сценариям: от ареста имущества и удержаний с заработной платы до уголовного наказания.
Однако, как сообщает Первое кредитное бюро (ПКБ), долги по коммуналке также могут иметь серьезные последствия для казахстанцев.
Всего к концу первого полугодия 2021 года казахстанцы имели около 15,4 млрд тенге коммунальных долгов. При этом эти объемы имеют тренды к дальнейшему росту.
Долги за коммунальные услуги и кредитная история
С 2020 года информацию о долгах казахстанцев в ПКБ могут поставлять субъекты естественных монополий, которые предоставляют коммунальные услуги.
Всего таких субъектов 57, и они уже предоставили в кредитное бюро данные о более чем 100 тыс. должниках.
То есть это означает, что долги по коммуналке будут отражаться на кредитной истории казахстанцев. Соответственно, она портится и человек может испытывать трудности с оформлением новых займов, включая автокредиты и ипотеку.
Таким образом, кредитная история используется как дополнительный инструмент взыскания.
В результате, каждый пятый должник оплачивает задолженность сразу после появления этих данных в его кредитной истории.
Однако не следует забывать и о других последствиях долгов за коммуналку.
Другие меры воздействия
Долги по коммунальным услугам могут стать причиной судебного иска о взыскании. После вынесения судом соответствующего постановления дело передается частным судебным исполнителям.
В этом случае казахстанцы рискуют получить аналогичные меры воздействия, как и при долгах по займам:
- ограничение выезда – ЧСИ могут запретить покидать территорию страны до оплаты долга,
- арест счетов – блокируются счета должника, кроме социальных,
- арест имущества и так далее.
Напомним, что казахстанцам рекомендуется регулярно проверять свою кредитную историю.
Это может помочь выявить случаи мошенничества, когда на ничего не подозревающих граждан оформляются кредиты.
В результате узнать о "задолженности" получится только после того, как кредитор подаст на заемщика в суд.
Чтобы избежать подобных последствий, нужно проверять кредитную историю хотя бы 1 раз в год.
Также мы рассказывали о действиях в случае, если на вас оформили чужой кредит.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1941268-k-kakim-posledstviyam-mogut-privesti-dolgi-po-kommunalke-v-kazahstane/