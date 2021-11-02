Средняя зарплата превысила 500 тыс. тенге в одной из отраслей Казахстана

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Средняя зарплата по стране зачастую отличается от показателей по регионам и отраслям. В каких сферах деятельности, областях и городах Казахстана трудящиеся в среднем зарабатывают больше и меньше всего, узнали журналисты Нурфин.

Чтобы узнать среднемесячную зарплату, сумму всех окладов работников делят на их количество. Таким образом производят подсчеты в рамках страны, регионов и сфер деятельности.

По данным Бюро национальной статистики, в третьем квартале текущего года среднемесячная зарплата в стране составила 243 667 тенге.

Это средняя заработная плата с учетом всех доплат, надбавок, премий. Ее размер указывается до удержания подоходного налога, пенсионных взносов и других обязательных платежей.

Статистика проводилась среди работников компаний среднего и крупного предпринимательства без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью.

По сравнению с третьим кварталом прошлого года среднемесячная зарплата выросла на 19,3%, реальный рост с учетом годовой инфляции – 9,8%.

Чья средняя зарплата превысила 500 тысяч тенге

Самые высокие средние зарплаты по стране получают работники горнодобывающей промышленности и разработки карьеров - 501 000 тенге, что в два раза превышает среднереспубликанский уровень.

В финансовой и страховой сфере средняя зарплата в третьем квартале текущего года составила чуть меньше - 452 800 тенге. В сфере профессиональной, научной и технической деятельности – 369 500 тенге, а информации и связи - 331 100 тенге.

Самые низкие уровни среднемесячной заработной платы отмечены в отраслях водоснабжения, сбора, обработки и удаления отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 154 900 тенге, а также в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 167 500 тенге.

В каком регионе средняя зарплата достигла почти 420 тысяч тенге

Отметим, что среднемесячная зарплата в регионе может сильно зависеть от развивающихся здесь отраслей.

В региональном разрезе самая высокая номинальная среднемесячная заработная плата в третьем квартале текущего года была отмечена в Атырауской области – 419 122 тенге, что в 1,7 раза превышает среднереспубликанский показатель.

На втором месте Мангистауская область со средней зарплатой 346 542 тенге. В тройку лидеров также вошел Нур-Султан – 338 386 тенге.

Выше республиканского показателя среднемесячная зарплата в третьем квартале текущего года также была зафиксирована в Алматы – 283 700 тенге. В остальных регионах этот показатель ниже.

Инфографика: Бюро национальной статистики РК

Самые низкие среднемесячные заработные платы были зафиксированы в Туркестанской области – 181 092 тенге, Жамбылской области – 184 408 тенге и Северо-Казахстанской области – 189 392 тенге.

В Туркестанской и Жамбылской областях при этом наблюдается достаточно большой годовой рост средней зарплаты – на 22,8% и 22,6%. Больше всего этот показатель за год вырос в Алматинской области – на 23,4% до 200 694 тенге.

Меньше всего зарплаты выросли в Карагандинской области – на 14,5% до 232 574 тенге и Западно-Казахстанской области – на 15% до 226 492 тенге.

При этом по сравнению со вторым кварталом текущего года средняя зарплата по всей стране и в некоторых регионах достаточно сократилась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1940059-srednyaya-zarplata-prevysila-500-tys-tenge-v-odnoy-iz-otrasley-kazahstana/