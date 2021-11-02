Стоит ли переоформлять депозиты при повышении процентных ставок в Казахстане

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В связи с повышением базовой ставки в Казахстане, были повышены максимально рекомендуемые ставки вознаграждения по депозитам. Стоит ли в связи с возможными изменениями банка переоформлять свои вклады, узнали журналисты Нурфин.

На фоне растущей инфляции Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку до 9,75%.

Повышение этого показателя способствует увеличению процентных ставок по тенговым депозитам, в результате казахстанцы чаще откладывают деньги в национальной валюте, за счет чего происходит ее укрепление.

Несмотря на то, что на ноябрь максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения были установлены еще месяц назад, Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД), принял решение об их увеличении.

Максимальные ставки по депозитам увеличились

Уже в текущем месяце для самых популярных несрочных депозитов будет действовать максимальная ставка в размере 9,3% годовых, сообщает пресс-центр Казахстанского фонда гарантирования депозитов. Ранее было 9%.

Также рекомендуемые проценты увеличились для срочных и сберегательных вкладов.

Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Напомним, что банки могут не сразу поменять свои условия и поднять соответствующие процентные ставки.

При этом, если уже есть действующие депозиты, проценты для них не вырастут автоматически, они изменяются только при продлении договора.

Поэтому новые ставки будут устанавливаться для депозитов, которые будут открыты в период действия условий, и сохранятся на протяжении всего прописанного в договоре срока, даже если КФГД их снова понизит.

Если банк объявит об увеличении процентной ставки, то можно открыть новый депозит с улучшенными условиями, перевести на него деньги со старого счета с меньшими процентами и закрыть старый.

Но стоит ли прилагать какие-либо усилия по переоформлению вклада из-за совсем небольшого повышения ставки? Все зависит от хранящейся на депозите суммы.

Сколько можно заработать на изменениях условий банка

Если у банковского клиента есть вклад, но на нем лежит минимальная сумма, то увеличение процентной на несколько десятых процентных пункта не сильно увеличит размер накоплений.

В любом случае решать самим вкладчикам.

Например, на несрочном депозите с годовой эффективной ставкой вознаграждения 9% хранится 50 000 тенге. Годовой доход от такого вклада составит 4 500 тенге.

Допустим, банк поднимет процент по данному виду вклада до максимально возможных 9,3%, клиент откроет новый депозит и переведет туда эти 50 000 тенге. Через год с такой ставкой вознаграждения он принесет доход 4 650 тенге. То есть всего на 150 тенге больше.

Годовой доход при депозите в 100 000 тенге в обоих случаях составит 9 000 тенге и 9 300 тенге, соответственно.

А лежащий на депозите под 9% и 9,3% годовых 1 000 000 тенге через год принесет доход 90 000 тенге и 93 000 тенге.

Иллюстративное фото: Getty Images / Suwaree Tangbovornpichet

Увеличение дохода хотя бы на 10 000 тенге за счет переоформления депозита со ставкой, которая больше на 0,3 процентных пункта возможно при хранящейся на нем сумме в 3 500 000 тенге и более.

При ставке 9% через год на вклад с такой суммой «накапает» 315 000 тенге, а с 9,3% - 325 500 тенге.

Отметим, что несрочный депозит – это вклад с самыми гибкими условиями. Его можно без ограничений пополнять и снимать с него деньги, не боясь потерять проценты.

А если ставка вырастет на полпроцента

Срочный депозит немного строже. С него также можно снимать деньги, но с потерей вознаграждения.

Самый доходный депозит – сберегательный. По нему действуют самые большие проценты, но использовать с него деньги нельзя.

По данным видам вкладов, открытых на три месяца и полгода, максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения выросли на 0,5%.

Если в банке также поднимут вознаграждение по данным видам вклада на пол процента, то годовой доход с депозита в 50 000 тенге можно увеличить на 250 тенге, 100 000 тенге – на 500 тенге, 1 000 000 тенге – на 5 000 тенге, 2 000 000 тенге – на 10 000 тенге.

При этом стоит помнить, что при досрочном закрытии уже открытого сберегательного депозита проценты за прошедший срок не выплачиваются, а деньги можно забрать только через месяц. Поэтому его переоформление может быть даже убыточным.

Да и прежде чем переоформлять другие виды вкладов, тоже стоит оценить то, насколько большой будет выгода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1939964-stoit-li-pereoformlyat-depozity-pri-povyshenii-protsentnyh-stavok-v-kazahstane/