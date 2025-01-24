Какие пособия ежемесячно получают ветераны ВОВ в Казахстане

Ветераны ВОВ в Казахстане, помимо выплат ко Дню победы, ежемесячно получают специальные государственные пособия в размере 62 912 тенге (16 МРП). Сколько денег им было выплачено, читайте на NUR.KZ.

В прошлом году в Казахстане ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ) ко Дню Победы получили материальную помощь от государства в размере не менее 1,5 млн тенге. В наступившем году в честь празднования 80-летия победы единовременные выплаты могут достигнуть 5 млн тенге.

Но, помимо них, ветераны ежемесячно получают специальные государственные пособия. Напомним, что в текущем году их размер увеличился на 6,5% вместе с месячным расчетным показателем (МРП).

Между тем, как сообщают в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 января 2025 года в Казахстане проживает 85 203 ветерана. Из них 120 ветеранов ВОВ, 16 983 ветерана, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, 26 506 ветеранов боевых действий на территории других государств, 41 594 труженика тыла в годы ВОВ.

В 2024 году им было выплачено специальное государственное пособие на сумму 16,7 млрд тенге. В 2025 году на эти цели предусмотрено 17 млрд тенге.

Отметим, что ежемесячное специальное государственное пособие из республиканского бюджета выплачивается всем категориям ветеранов, независимо от получения ими иных социальных выплат, включая государственную пенсию, в следующих размерах:

ветераны ВОВ – 16 МРП ( 62 912 тенге в 2025 году);

в 2025 году); ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, из них:

лица, приравненные по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ – 7,55 МРП (27 875 тенге); лица, приравненные по льготам к участникам ВОВ – 6,19 МРП (24 339 тенге);

ветераны боевых действий на территории других государств, из них:

участники боевых действий в Афганистане – 6,19 МРП (24 339 тенге); военнослужащие, выполнявшие задачи по усилению охраны границы СНГ на таджикско-афганском участке, принимавшие участие в международной миротворческой операции в Ираке, в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе – 4,8 МРП (18 874 тенге);

труженики тыла в годы ВОВ – 2,13 МРП (8 376 тенге).

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