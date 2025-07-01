Автоматические пособия стали чаще получать казахстанцы
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Казахстанцы стали активнее оформлять проактивные пособия. Из 259,5 тыс. человек, которым отправили SMS с предложением оформить выплату, большая часть ответила согласием. Подробности читайте на NUR.KZ.
В Казахстане действует Цифровая карта семьи (ЦКС) – система, способная в автоматическом режиме выявлять граждан, которым положены меры государственной поддержки.
Когда ЦКС выявляет человека, которому положена поддержка, она направляет SMS-сообщение с предложением оформить пособие или соцвыплату. Однако у такой схемы есть минусы – не все граждане доверяют такому сообщению, даже несмотря на то, что оно приходит с официального номера 1414.
Однако постепенно ситуация меняется – все больше казахстанцев доверяют системе и оформляют пособия и соцвыплаты проактивно, то есть отвечая согласием на сообщение, что освобождает их от личного обращения за положенной государственной мерой поддержки.
Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, с начала года SMS-сообщения для проактивного предоставления государственных услуг получили 259,5 тыс. человек, из которых 202,1 тыс. человек ответили согласием – то есть 77,9% от общего количества потенциальных получателей.
Для понимания: за весь прошлый год SMS-сообщения получили более 642 тыс. казахстанцев, но согласие дали меньше половины – лишь 263 тыс. из них.
На данный момент в автоматическом режиме казахстанцы могут получать 11 видов пособий и социальных выплат:
- соцвыплату на случай утраты трудоспособности;
- соцвыплату на случай потери работы;
- соцвыплату или пособие по потере кормильца;
- пособия по рождению ребенка и по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет;
- пособие родителю, воспитывающему ребенка с инвалидностью;
- пособие по инвалидности;
- пособие многодетным семьям;
- пособие награжденным многодетным матерям;
- адресную социальную помощь;
- единовременную выплату на погребение.
Отметим, что оформить проактивно пособие или соцвыплату могут только казахстанцы, чей телефон есть в базе мобильных граждан. О том, как зарегистрировать его для получения автоматических пособий, мы подробно рассказывали здесь.
Также ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане хотят полностью автоматизировать назнаение соцвыплат.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2261247-avtomaticheskie-posobiya-stali-chashche-poluchat-kazahstancy/
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