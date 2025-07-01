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    Финансы

      Автоматические пособия стали чаще получать казахстанцы

      Опубликовано:

      Женщина считает деньги.
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Казахстанцы стали активнее оформлять проактивные пособия. Из 259,5 тыс. человек, которым отправили SMS с предложением оформить выплату, большая часть ответила согласием. Подробности читайте на NUR.KZ.

      В Казахстане действует Цифровая карта семьи (ЦКС) – система, способная в автоматическом режиме выявлять граждан, которым положены меры государственной поддержки.

      Когда ЦКС выявляет человека, которому положена поддержка, она направляет SMS-сообщение с предложением оформить пособие или соцвыплату. Однако у такой схемы есть минусы – не все граждане доверяют такому сообщению, даже несмотря на то, что оно приходит с официального номера 1414.

      Однако постепенно ситуация меняется – все больше казахстанцев доверяют системе и оформляют пособия и соцвыплаты проактивно, то есть отвечая согласием на сообщение, что освобождает их от личного обращения за положенной государственной мерой поддержки.

      Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, с начала года SMS-сообщения для проактивного предоставления государственных услуг получили 259,5 тыс. человек, из которых 202,1 тыс. человек ответили согласием – то есть 77,9% от общего количества потенциальных получателей.

      Для понимания: за весь прошлый год SMS-сообщения получили более 642 тыс. казахстанцев, но согласие дали меньше половины – лишь 263 тыс. из них.

      На данный момент в автоматическом режиме казахстанцы могут получать 11 видов пособий и социальных выплат:

      • соцвыплату на случай утраты трудоспособности;
      • соцвыплату на случай потери работы;
      • соцвыплату или пособие по потере кормильца;
      • пособия по рождению ребенка и по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет;
      • пособие родителю, воспитывающему ребенка с инвалидностью;
      • пособие по инвалидности;
      • пособие многодетным семьям;
      • пособие награжденным многодетным матерям;
      • адресную социальную помощь;
      • единовременную выплату на погребение.

      Отметим, что оформить проактивно пособие или соцвыплату могут только казахстанцы, чей телефон есть в базе мобильных граждан. О том, как зарегистрировать его для получения автоматических пособий, мы подробно рассказывали здесь.

      Также ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане хотят полностью автоматизировать назнаение соцвыплат.

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