Автоматические пособия стали чаще получать казахстанцы

Казахстанцы стали активнее оформлять проактивные пособия. Из 259,5 тыс. человек, которым отправили SMS с предложением оформить выплату, большая часть ответила согласием. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане действует Цифровая карта семьи (ЦКС) – система, способная в автоматическом режиме выявлять граждан, которым положены меры государственной поддержки.

Когда ЦКС выявляет человека, которому положена поддержка, она направляет SMS-сообщение с предложением оформить пособие или соцвыплату. Однако у такой схемы есть минусы – не все граждане доверяют такому сообщению, даже несмотря на то, что оно приходит с официального номера 1414.

Однако постепенно ситуация меняется – все больше казахстанцев доверяют системе и оформляют пособия и соцвыплаты проактивно, то есть отвечая согласием на сообщение, что освобождает их от личного обращения за положенной государственной мерой поддержки.

Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, с начала года SMS-сообщения для проактивного предоставления государственных услуг получили 259,5 тыс. человек, из которых 202,1 тыс. человек ответили согласием – то есть 77,9% от общего количества потенциальных получателей.

Для понимания: за весь прошлый год SMS-сообщения получили более 642 тыс. казахстанцев, но согласие дали меньше половины – лишь 263 тыс. из них.

На данный момент в автоматическом режиме казахстанцы могут получать 11 видов пособий и социальных выплат:

соцвыплату на случай утраты трудоспособности;

соцвыплату на случай потери работы;

соцвыплату или пособие по потере кормильца;

пособия по рождению ребенка и по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет;

пособие родителю, воспитывающему ребенка с инвалидностью;

пособие по инвалидности;

пособие многодетным семьям;

пособие награжденным многодетным матерям;

адресную социальную помощь;

единовременную выплату на погребение.

Отметим, что оформить проактивно пособие или соцвыплату могут только казахстанцы, чей телефон есть в базе мобильных граждан. О том, как зарегистрировать его для получения автоматических пособий, мы подробно рассказывали здесь.

Также ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане хотят полностью автоматизировать назнаение соцвыплат.