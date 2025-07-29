Меньше 100 ветеранов ВОВ живут по всему Казахстану: в Минтруда назвали размер их пособия

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Меньше 100 ветеранов ВОВ живут по всему Казахстану: в Минтруда назвали размер их пособия

      Опубликовано:

      Ветеран держит цветы
      Ветеран. Иллюстративное фото: pixabay.com

      По последним данным, в Казахстане проживают всего 96 ветеранов Великой Отечественной войны, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтруда. В ведомстве также озвучили размер их пособия.

      В Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что по состоянию на 1 июля в Казахстане проживали 80 932 ветерана.

      "Из них 96 ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), 16 630 ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, 26 580 ветеранов боевых действий на территории других государств, 37 626 тружеников тыла в годы ВОВ.

      С начала 2025 года указанным категориям граждан было выплачено специальное государственное пособие на сумму 8,5 млрд тенге. В текущем году на эти цели предусмотрено 17 млрд тенге", - сказано в сообщении.

      Также в Минтруда пояснили, что ежемесячное специальное государственное пособие из республиканского бюджета выплачивается всем категориям ветеранов, независимо от получения иных социальных выплат, в следующих размерах:

      Ежемесячное специальное государственное пособие из республиканского бюджета выплачивается всем категориям ветеранов, независимо от получения иных социальных выплат.

      1. ветераны ВОВ - 16 МРП (в 2025 году - 62 912 тенге);
      2. ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, из них:
      • лица, приравненные по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ - 7,55 МРП (в 2025 году - 29 687 тенге);
      • лица, приравненные по льготам к участникам ВОВ - 6,19 МРП (в 2025 году - 24 339 тенге);

      3. ветераны боевых действий на территории других государств, из них:

      • участники боевых действий в Афганистане - 6,19 МРП (в 2025 году - 24 339 тенге);
      • военнослужащие, выполнявшие задачи по усилению охраны границы СНГ на таджикско-афганском участке, принимавшие участие в международной миротворческой операции в Ираке, в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе - 4,8 МРП (в 2025 году - 18 874 тенге);

      4. труженики тыла в годы ВОВ - 2,13 МРП (в 2025 году - 8 376 тенге).

      Отметим, что по состоянию на 1 января 2025 года в Казахстане в стране проживали 85 203 ветерана, из них 120 ветеранов ВОВ.

      А к 1 апреля в Казахстане проживали 83 048 ветеранов, из них 111 ветеранов Великой Отечественной войны.

      Мы также писали, что ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы выплатят материальную помощь в размере 5 млн тенге.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.