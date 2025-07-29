Меньше 100 ветеранов ВОВ живут по всему Казахстану: в Минтруда назвали размер их пособия
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По последним данным, в Казахстане проживают всего 96 ветеранов Великой Отечественной войны, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтруда. В ведомстве также озвучили размер их пособия.
В Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что по состоянию на 1 июля в Казахстане проживали 80 932 ветерана.
"Из них 96 ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), 16 630 ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, 26 580 ветеранов боевых действий на территории других государств, 37 626 тружеников тыла в годы ВОВ.
С начала 2025 года указанным категориям граждан было выплачено специальное государственное пособие на сумму 8,5 млрд тенге. В текущем году на эти цели предусмотрено 17 млрд тенге", - сказано в сообщении.
Также в Минтруда пояснили, что ежемесячное специальное государственное пособие из республиканского бюджета выплачивается всем категориям ветеранов, независимо от получения иных социальных выплат, в следующих размерах:
Ежемесячное специальное государственное пособие из республиканского бюджета выплачивается всем категориям ветеранов, независимо от получения иных социальных выплат.
- ветераны ВОВ - 16 МРП (в 2025 году - 62 912 тенге);
- ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, из них:
- лица, приравненные по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ - 7,55 МРП (в 2025 году - 29 687 тенге);
- лица, приравненные по льготам к участникам ВОВ - 6,19 МРП (в 2025 году - 24 339 тенге);
3. ветераны боевых действий на территории других государств, из них:
- участники боевых действий в Афганистане - 6,19 МРП (в 2025 году - 24 339 тенге);
- военнослужащие, выполнявшие задачи по усилению охраны границы СНГ на таджикско-афганском участке, принимавшие участие в международной миротворческой операции в Ираке, в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе - 4,8 МРП (в 2025 году - 18 874 тенге);
4. труженики тыла в годы ВОВ - 2,13 МРП (в 2025 году - 8 376 тенге).
Отметим, что по состоянию на 1 января 2025 года в Казахстане в стране проживали 85 203 ветерана, из них 120 ветеранов ВОВ.
А к 1 апреля в Казахстане проживали 83 048 ветеранов, из них 111 ветеранов Великой Отечественной войны.
Мы также писали, что ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы выплатят материальную помощь в размере 5 млн тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2269938-menshe-100-veteranov-vov-zhivut-po-vsemu-kazahstanu-v-mintruda-nazvali-razmer-ih-posobiya/
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