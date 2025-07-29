Меньше 100 ветеранов ВОВ живут по всему Казахстану: в Минтруда назвали размер их пособия

По последним данным, в Казахстане проживают всего 96 ветеранов Великой Отечественной войны, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтруда. В ведомстве также озвучили размер их пособия.

В Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что по состоянию на 1 июля в Казахстане проживали 80 932 ветерана.

"Из них 96 ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), 16 630 ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, 26 580 ветеранов боевых действий на территории других государств, 37 626 тружеников тыла в годы ВОВ.

С начала 2025 года указанным категориям граждан было выплачено специальное государственное пособие на сумму 8,5 млрд тенге. В текущем году на эти цели предусмотрено 17 млрд тенге", - сказано в сообщении.

Также в Минтруда пояснили, что ежемесячное специальное государственное пособие из республиканского бюджета выплачивается всем категориям ветеранов, независимо от получения иных социальных выплат, в следующих размерах:

Ежемесячное специальное государственное пособие из республиканского бюджета выплачивается всем категориям ветеранов, независимо от получения иных социальных выплат.

ветераны ВОВ - 16 МРП (в 2025 году - 62 912 тенге); ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, из них:

лица, приравненные по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ - 7,55 МРП (в 2025 году - 29 687 тенге);

лица, приравненные по льготам к участникам ВОВ - 6,19 МРП (в 2025 году - 24 339 тенге);

3. ветераны боевых действий на территории других государств, из них:

участники боевых действий в Афганистане - 6,19 МРП (в 2025 году - 24 339 тенге);

военнослужащие, выполнявшие задачи по усилению охраны границы СНГ на таджикско-афганском участке, принимавшие участие в международной миротворческой операции в Ираке, в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе - 4,8 МРП (в 2025 году - 18 874 тенге);

4. труженики тыла в годы ВОВ - 2,13 МРП (в 2025 году - 8 376 тенге).

Отметим, что по состоянию на 1 января 2025 года в Казахстане в стране проживали 85 203 ветерана, из них 120 ветеранов ВОВ.

А к 1 апреля в Казахстане проживали 83 048 ветеранов, из них 111 ветеранов Великой Отечественной войны.

Мы также писали, что ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы выплатят материальную помощь в размере 5 млн тенге.

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