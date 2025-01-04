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Государственные пособия выросли в Казахстане

Опубликовано:

Женщина держит в руках купюры тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Государственные пособия в Казахстане выросли на 6,5% вместе с прожиточным минимумом для исчисления базовых социальных выплат. С их новыми размерами ознакомились журналисты NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Государственные пособия в Казахстане выросли на 6,5% с 1 января 2025 года в связи с увеличением прожиточного минимума до 46 228 тенге.
  • Размеры пособий для лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и лиц, осуществляющих уход за ними, а также для потерявших кормильца, рассчитываются в зависимости от прожиточного минимума.
  • Специальные государственные пособия для отдельных категорий граждан, включая ветеранов ВОВ и обладателей звания "Халық қаһарманы", рассчитываются на основе месячного расчетного показателя, который также вырос на 6,5% до 3 932 тенге.

В определенных жизненных ситуациях казахстанцы могут рассчитывать на материальную поддержку от государства в виде пособий, которые выплачиваются независимо от дохода получателя. Их размеры фиксированные и большей частью зависят от прожиточного минимума (ПМ), установленного на текущий год.

При этом с 1 января в Казахстане вступил в силу закон "О республиканском бюджете на 2025 - 2027 годы". Согласно нему, прожиточный минимум вырос на 6,5%, до 46 228 тенге. На основе этой суммы теперь и будут исчисляться пособия.

Поддержка лиц с инвалидностью

Например, размеры государственного социального пособия для лиц с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья, профессионального заболевания, утвержденные Социальным кодексом РК, в 2025 году в зависимости от группы будут следующими:

  • первая группа – 2,2 ПМ, или 101 701,6 тенге;
  • вторая группа – 1,76 ПМ, или 81 361,28 тенге;
  • третья группа – 1,2 ПМ, или 55 473,6 тенге.

Напомним, что взрослые лица с инвалидностью, за которых в Государственный фонд социального страхования (ГФСС) производились социальные отчисления, после потери трудоспособности в дополнение к пособиям могут оформить социальную выплату.

Пособие для детей с инвалидностью до 7 лет составляет 1,61 ПМ, или 74 427,08 тенге в 2025 году.

А для детей с 7 до 18 лет выплаты также зависят от присвоенной группы. По размеру они совпадают с пособиями для лиц с инвалидностью с детства и составляют:

  • первая группа – 2,2 ПМ, или 101 701,6 тенге;
  • вторая группа – 1,83 ПМ, или 84 597,24 тенге;
  • третья группа – 1,61 ПМ, или 74 427,08 тенге.

Государственные социальные пособия также положены казахстанцам, осуществляющим уход за лицом с инвалидностью первой группы и воспитывающим ребенка с инвалидностью. Выплаты для них составляют 1,61 прожиточного минимума, или 74 427,08 тенге в 2025 году.

Часы лежат на монетах тенге
Часы и монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Поддержка потерявших кормильца

Государство также поддерживает лиц, потерявших кормильца. Помимо детей, это могут быть и другие нетрудоспособные члены семьи.

Пособие при этом зависит от их количества и назначается сразу на всех:

  • при наличии одного нетрудоспособного члены семьи – 0,92 ПМ, или 42 529,76 тенге;
  • двух – 1,7 ПМ, или 78 587,6 тенге;
  • трех – 2,25 ПМ, или 104 013 тенге;
  • четырех – 2,6 ПМ, или 120 192,8 тенге;
  • пяти – 2,75 ПМ, или 127 127 тенге;
  • при наличии шести и более нетрудоспособных членов семьи размер пособия на каждого рассчитывается как равная доля от 3 ПМ, или 138 684 тенге.

Напомним, что вместе с пособием иждивенцы умершего, который был участником системы обязательного социального страхования, могут оформить и социальные выплаты.

Поддержка отдельных категорий

А также отдельные категории граждан в Казахстане являются получателями специального государственного пособия. Оно, в свою очередь, зависит от месячного расчетного показателя (МРП), который в 2025 году, как и ПМ, вырос на 6,5%, до 3 932 тенге.

К примеру, в разных размерах пособие назначается:

Отметим, что специальное государственное пособие выплачивается еще ряду лиц.

Таким образом, в 2025 году казахстанцы, которым положена материальная поддержка от государства, будут получать выплаты нового размера.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2199680-03-01-gosudarstvennye-posobiya-vyrosli-v-kazahstane/

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