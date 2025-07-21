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    Финансы

      Триллионы на пенсии: сколько денег "достается" казахстанским пенсионерам

      Опубликовано:

      Женщина держит в руках купюры тенге
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      С начала года на государственные пенсии было направлено почти 2,1 трлн тенге. В 2025 году средняя совокупная выплата достигла 143 529 тенге. Из чего она состоит, узнайте в материале NUR.KZ.

      В Казахстане многоуровневая пенсионная система. Состоит она из государственной пенсии и выплат, которые формируются за счет собственных накоплений граждан. Первая выплачивается из республиканского бюджета.

      Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 июля 2025 года в Казахстане проживает почти 2,5 млн пенсионеров – всего им было выплачено с начала года 2,1 трлн тенге. На выплату базовой пенсии направлено – 678,7 млрд тенге, а солидарной пенсии – 1,42 трлн тенге.

      В среднем на 1 июля казахстанские пенсионеры получали государственную совокупную пенсию в размере 143 529 тенге:

      • базовая пенсия – 47 617 тенге;
      • солидарная пенсия – 95 912 тенге.

      Напомним, что базовая составляющая государственной пенсии положена всем пенсионерам. Она зависит от величины прожиточного минимума и от трудового стажа гражданина.

      В 2025 году минимальный размер базовой пенсии, который назначается при трудовом стаже 10 лет и менее или без него, равен 32 360 тенге, а максимальный – 50 851 тенге.

      Солидарная пенсия положена только тем казахстанцам, у которых есть трудовой стаж до 1998 года. Ее "минимальный" размер при полном стаже – 62 771 тенге. Чтобы столько получать, у мужчин должно быть 25 лет стажа, а у женщин – 20 лет стажа в 2025 году.

      Напомним, у будущих пенсионеров солидарных выплат уже не будет. Им придется полагаться только на базовую пенсию и пенсионные накопления. Аналогом солидарной пенсии должны стать выплаты за счет нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР), которые уплачиваются за некоторых граждан.

      Ранее мы рассказывали о том, как казахстанцам, которым уже не положены солидарные пенсионные выплаты, не оказаться без средств к существованию в будущем.

      Также ранее в Минтруда рассказали о том, кому повысят пенсии с 2026 года в Казахстане.

      А о том, могут ли назначить "несправедливый" размер пенсии из ЕНПФ, можно прочитать в нашем материале.

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