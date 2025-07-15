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    Финансы

      Нацбанк отстает: об управлении пенсионными деньгами казахстанцев рассказали аналитики

      Опубликовано:

      Женщина считает деньги
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Казахстанцы могут отдать часть своих пенсионных денег в частное управление. И за четыре года эти компании оказались более результативными, чем центральный банк страны. Об этом читайте на NUR.KZ.

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      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • Частные управляющие инвестиционным портфелем (УИП) показали более высокую результативность, чем Национальный банк Казахстана в управлении пенсионными накоплениями за последние 4 года, хотя под их управлением находится всего 0,27% средств.
      • Общая сумма пенсионных накоплений на 1 июня составила 22,9 трлн тенге, увеличившись на 1,7% с начала года, но темпы роста замедлились из-за активного использования единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) на жилье и лечение.
      • Аналитики Ассоциации финансистов Казахстана отмечают, что все частные УИП показывают положительную доходность в текущем году, в то время как портфель под управлением Нацбанка демонстрирует отрицательную доходность (-0,69%).

      Возможность передачи до 50% своих пенсионных накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) частным управляющим инвестиционным портфелем (УИП) была внедрена 1 января 2021 года.

      Как сообщают в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), с тех пор показатели УИП оказались выше, чем у Национального банка – главного управляющего активами ЕНПФ. В то же время Нацбанк имеет 99,73% всех пенсионных накоплений казахстанцев, а частным компаниям казахстанцы доверили пока что всего 0,27%.

      Диаграмма
      Доли управления и доходность пенсионных активов. Источник: Ассоциация финансистов Казахстана

      Накопления растут

      "Отметим, что пенсионные потоки (разница между взносами и выплатами) последние 4 года подряд сохраняются в целом положительными. Рост пенсионных взносов продолжается на фоне увеличения занятости и роста номинальной заработной платы", – отмечают аналитики.

      Также они указывают, что на 1 июня общая сумма пенсионных накоплений составила 22,9 трлн тенге:

      • это на 383 млрд тенге или 1,7% больше, чем было в начале года;
      • но в тот же период 2024 года показатель прироста составлял 7,2%.

      Снижение показателя аналитики связывают с тем, что казахстанцы активно изымают свои деньги в рамках единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и оплату лечения.

      Например, за 5 месяцев 2025 года на ЕПВ пришлось 369 млрд тенге, что на 156% (или на 144 млрд тенге) больше, чем изымалось в том же периоде 2024 года. При этом ЕПВ занимают чуть более половины всех выплат в текущем году – 57%.

      А с момента внедрения возможности досрочного изъятия пенсионных накоплений (февраль 2021 года) вкладчики изъяли 4,8 трлн тенге, что составляет 21% от текущего портфеля пенсионных активов.

      Показатели инвестдохода

      "Отметим, что в текущем году положительную доходность показывают все частные управляющие компании, а отрицательный инвестдоход в целом по системе обусловлен концентрацией практически всего портфеля в управлении НБРК (доходность по портфелю с начала года составляет −0,69%).
      Диаграмма
      Доходность портфелей НБРК и УИП. Источник: Ассоциация финансистов Казахстана

      С момента внедрения возможности частного управления практически все УИП опережают НБРК в росте условной единицы стоимости пенсионных активов, что подчеркивает важность наличия выбора и конкуренции в управлении пенсионными активами в интересах вкладчиков", – сообщается в источнике.

      В то же время отмечается, что стратегия управления портфелей НБРК и УИП остается умеренно консервативной, с приоритетом надежности и ликвидности финансовых инструментов.

      Однако это может ограничивать потенциальную доходность пенсионных активов.

      Дополнительно среди рисков пенсионной системы отмечаются отсутствие пенсионных отчислений у около 2 млн формально занятых граждан и 450 тыс. безработных, а также большие объемы изъятий в рамках ЕПВ.

      Для повышения устойчивости пенсионной системы аналитики предлагают сосредоточиться на повышении инвестиционной доходности, совершенствовании регулирования досрочных изъятий и расширении охвата граждан.

      Напомним, что пенсия может покрывать лишь определенную часть зарплаты.

      Однако ее размер зависит не от решения сотрудников пенсионного фонда, а от суммы созданных вкладчиком накоплений. То есть для обеспеченной старости важно иметь прозрачный трудовой стаж и законные зарплаты по трудовому договору, с которых регулярно производились отчисления.

      Также стало известно, что Казахстан оказался лидером по числу безработных среди стран ЕАЭС.

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