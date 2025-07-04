На что чаще всего тратят "детские" выплаты из Нацфонда Казахстана

Достигшие совершеннолетия участники программы "Нацфонд – детям" чаще всего кладут деньги на жилищные депозиты. На втором месте – оплата образования в Казахстане. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Начиная с 2024 года всем казахстанским детям начисляют целевые требования за счет 50% от усредненного инвестиционного дохода Национального фонда Казахстана. Они хранятся в долларах США на условных счетах, лишь отражающих сумму, которую сможет получить достигший совершеннолетия гражданин страны. Поэтому родители отказаться от начисления целевых требований не могут.

Когда участнику программы "Нацфонд – детям" исполняется 18 лет, его целевые требования преобразуются в целевые накопления, которые хранятся также в долларах уже на целевом накопительном счете (ЦНС) в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ). С этого момента он может отслеживать и использовать эти деньги самостоятельно, без участия родителей.

Целевые накопления доступны для использования в течение 10 лет. Если казахстанец решит их не тратить, то по истечении этого срока деньги будут переведены на индивидуальный пенсионный счет в качестве добровольного пенсионного взноса.

При желании использовать целевые накопления участник программы должен подать заявление уполномоченному оператору, которым является "Отбасы банк". У него есть возможность потратить деньги только на жилье и образование. Также можно использовать только часть суммы, а остальное оставить на ЦНС.

Какие цели наиболее популярны у казахстанцев, рассказали в ЕНПФ.

По состоянию на 1 июля 2025 года c 1 февраля 2024 года исполнено (переведено уполномоченным операторам для зачисления на банковские счета заявителей) 117 495 заявлений на 14,86 млн долларов. Из них на улучшение жилищных условий было направлено 9,2 млн долларов, а на оплату образования – 5,66 млн долларов.

Самыми популярными субцелями при трате целевых накоплений на жилье стали:

пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления – 69 756 заявлений на 9 млн долларов;

внесение части первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища – 551 заявление на 66,52 тыс. долларов;

использование накоплений вместе с собственными деньгами при полном расчете за жилье – 436 заявлений на 49,84 тыс. долларов.

В целях получения образования чаще всего средства направлялись при:

оплате услуг организаций образования, расположенных на территории Казахстана – 40 517 заявлений на 5,04 млн долларов ;

; пополнение образовательного накопительного вклада – 4 040 заявлений на сумму 454,21 тыс. долларов ;

; оплата образовательных услуг зарубежных организаций образования – 1 166 заявлений на 131,38 тыс. долларов.

Напомним, что за 2023 год всем получателям целевых накоплений было начислено по 100,52 доллара, за 2024 год – по 129,38 доллара.