Как получить и не потерять 236 тыс. тенге на оплату обучения в Казахстане

Чтобы получить 235 920 тенге от государства для оплаты обучения по программе "Келешек", надо открыть вклад AQYL. А чтобы их не потерять, надо ежегодно его пополнять. Подробности читайте на NUR.KZ.
- В Казахстане запущена программа "Келешек", предоставляющая стартовый капитал в размере 235 920 тенге (или 471 840 тенге для детей-сирот) на оплату образования детей до 5 лет через депозит AQYL.
- Для получения выплаты необходимо открыть образовательный депозит и ежегодно вносить минимум 94 368 тенге (47 184 тенге для социально уязвимых слоев населения).
- Накопленные средства можно использовать для оплаты обучения в Казахстане и за рубежом, а в случае получения гранта - продолжить накопление, передать другим лицам или направить на улучшение жилищных условий.
Казахстанцы, которые копят деньги на оплату образования для своих детей, могут воспользоваться специальным образовательным депозитом AQYL. Его особенность заключается в том, что, помимо вознаграждения банка, вкладчик также будет получать премию от государства.
При этом некоторые граждане, помимо премии, также могут получить стартовый капитал. Как сообщает "Отбасы банк", сделать это можно в рамках новой добровольной накопительной системы для детей "Келешек", которая начала работать в Казахстане.
Ее суть заключается в том, что государство помогает родителям создать стартовый капитал для оплаты учебы в вузе или колледже. Охватывает программа детей в возрасте до 5 лет и работает на базе депозита AQYL.
Размер начальной выплаты от государства следующий:
- 60 месячных расчетных показателей (МРП), или 235 920 тенге в 2025 году – для всех детей;
- 120 МРП, или 471 840 тенге – для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Что надо сделать, чтобы получить выплату от государства
Программа "Келешек" работает на базе вклада AQYl, а значит, чтобы получить начальную выплату от государства, надо открыть образовательный депозит на имя ребенка в возрасте до 5 лет с 12 мая 2025 года.
Стартовый образовательный капитал от государства в размере от 235 920 тенге за 2025 год будет начислен детям, которым в этом году исполнится 5 лет.
Родителям детей, у которых уже есть депозит AQYL и которым исполняется 5 лет в первом полугодии 2025 года, надо будет зайти в мобильное приложение "Отбасы банка" и подписать дополнительное соглашение к имеющемуся вкладу. Деньги поступят в срок до 31 августа 2025 года.
Если детям исполнится 5 лет в период с 1 июля по 31 декабря, также надо будет подписать дополнительные соглашение, но деньги поступят до 28 февраля 2026 года.
Деньги от государства можно потерять
После получения стартового капитала нужно будет делать ежегодные взносы на депозит до совершеннолетия своих детей либо до момента поступления в организацию образования.
В год надо будет "закидывать" минимум 24 МРП, то есть 94 368 тенге в 2025 году. Для детей из социально уязвимых слоев населения – 12 МРП, или 47 184 тенге. Для детей-сирот такой обязанности нет.
"Взносы можно делать единовременно одной суммой или вносить в течение года по частям – главное, чтобы до конца года условие по внесению минимального взноса было соблюдено", – отмечают в "Отбасы банке".
Если по итогам года необходимая сумма не будет внесена, то стартовый капитал от государства вернется в бюджет. При этом учитываются только суммы, которые поступили на вклад после получения стартового капитала – средства, которые лежали там ранее, не считаются.
Впоследствии все деньги на депозите можно будет использовать для оплаты обучения в образовательных учреждениях в Казахстане, за рубежом. Если денег не хватает, то можно будет получить специальный образовательный кредит, а если ребенок поступил на грант, то деньгами можно будет воспользоваться одним из следующих способов:
- продолжить накопление средств на образовательном вкладе;
- передать накопления другим людям, например, братьям, сестрам, родственникам или друзьям;
- направить средства на оплату образовательных услуг в целях получения других уровней образования;
- перевести средства на депозит в "Отбасы банке" на улучшение жилищных условий, на который также можно будет получать премию от государства.
Также ранее мы рассказывали о том, что казахстанцы могут оформить страховой продукт, который не только защищает жизнь человека, но и позволяет ему копить на оплату обучения для своего ребенка.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2242509-kak-poluchit-i-ne-poteryat-236-tys-tenge-na-oplatu-obucheniya-v-kazahstane/