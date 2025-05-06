Как получить и не потерять 236 тыс. тенге на оплату обучения в Казахстане

Чтобы получить 235 920 тенге от государства для оплаты обучения по программе "Келешек", надо открыть вклад AQYL. А чтобы их не потерять, надо ежегодно его пополнять. Подробности читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане запущена программа "Келешек", предоставляющая стартовый капитал в размере 235 920 тенге (или 471 840 тенге для детей-сирот) на оплату образования детей до 5 лет через депозит AQYL.

Для получения выплаты необходимо открыть образовательный депозит и ежегодно вносить минимум 94 368 тенге (47 184 тенге для социально уязвимых слоев населения).

Накопленные средства можно использовать для оплаты обучения в Казахстане и за рубежом, а в случае получения гранта - продолжить накопление, передать другим лицам или направить на улучшение жилищных условий.

Казахстанцы, которые копят деньги на оплату образования для своих детей, могут воспользоваться специальным образовательным депозитом AQYL. Его особенность заключается в том, что, помимо вознаграждения банка, вкладчик также будет получать премию от государства.

При этом некоторые граждане, помимо премии, также могут получить стартовый капитал. Как сообщает "Отбасы банк", сделать это можно в рамках новой добровольной накопительной системы для детей "Келешек", которая начала работать в Казахстане.

Ее суть заключается в том, что государство помогает родителям создать стартовый капитал для оплаты учебы в вузе или колледже. Охватывает программа детей в возрасте до 5 лет и работает на базе депозита AQYL.

Размер начальной выплаты от государства следующий:

60 месячных расчетных показателей (МРП), или 235 920 тенге в 2025 году – для всех детей;

в 2025 году – для всех детей; 120 МРП, или 471 840 тенге – для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Что надо сделать, чтобы получить выплату от государства

Программа "Келешек" работает на базе вклада AQYl, а значит, чтобы получить начальную выплату от государства, надо открыть образовательный депозит на имя ребенка в возрасте до 5 лет с 12 мая 2025 года.

Стартовый образовательный капитал от государства в размере от 235 920 тенге за 2025 год будет начислен детям, которым в этом году исполнится 5 лет.

Родителям детей, у которых уже есть депозит AQYL и которым исполняется 5 лет в первом полугодии 2025 года, надо будет зайти в мобильное приложение "Отбасы банка" и подписать дополнительное соглашение к имеющемуся вкладу. Деньги поступят в срок до 31 августа 2025 года.

Если детям исполнится 5 лет в период с 1 июля по 31 декабря, также надо будет подписать дополнительные соглашение, но деньги поступят до 28 февраля 2026 года.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Деньги от государства можно потерять

После получения стартового капитала нужно будет делать ежегодные взносы на депозит до совершеннолетия своих детей либо до момента поступления в организацию образования.

В год надо будет "закидывать" минимум 24 МРП, то есть 94 368 тенге в 2025 году. Для детей из социально уязвимых слоев населения – 12 МРП, или 47 184 тенге. Для детей-сирот такой обязанности нет.

"Взносы можно делать единовременно одной суммой или вносить в течение года по частям – главное, чтобы до конца года условие по внесению минимального взноса было соблюдено", – отмечают в "Отбасы банке".

Если по итогам года необходимая сумма не будет внесена, то стартовый капитал от государства вернется в бюджет. При этом учитываются только суммы, которые поступили на вклад после получения стартового капитала – средства, которые лежали там ранее, не считаются.

Впоследствии все деньги на депозите можно будет использовать для оплаты обучения в образовательных учреждениях в Казахстане, за рубежом. Если денег не хватает, то можно будет получить специальный образовательный кредит, а если ребенок поступил на грант, то деньгами можно будет воспользоваться одним из следующих способов:

продолжить накопление средств на образовательном вкладе; передать накопления другим людям, например, братьям, сестрам, родственникам или друзьям; направить средства на оплату образовательных услуг в целях получения других уровней образования; перевести средства на депозит в "Отбасы банке" на улучшение жилищных условий, на который также можно будет получать премию от государства.

Также ранее мы рассказывали о том, что казахстанцы могут оформить страховой продукт, который не только защищает жизнь человека, но и позволяет ему копить на оплату обучения для своего ребенка.