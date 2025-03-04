Почему некоторые родители не могут проверить "детские" выплаты из Нацфонда в Казахстане

Казахстанцы не могут проверить начисления из Нацфонда за своих детей 2006-2007 года рождения. Дело в их возрасте – совершеннолетние граждане могут делать это сами. Подробности читайте на NUR.KZ.

Программа "Национальный фонд – детям" работает уже второй год. В рамках нее каждый казахстанский ребенок ежегодно получает часть инвестиционного дохода из Нацфонда вплоть до своего совершеннолетия. На условных счетах участников, которые получили уже две выплаты, сейчас хранится по 232,94 доллара.

Каждый родитель может проверить целевые требования из Нацфонда, накопленные у своих несовершеннолетних детей. При этом некоторые казахстанцы стали сталкиваться с тем, что они не могут увидеть "детские" выплаты. Однако это не значит, что деньги "сгорели" или их забрали.

Как объясняют в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), с такой проблемой столкнулись родители детей, рожденных в 2006 и 2007 году. Дело в их возрасте – так как они уже совершеннолетние, то и проверять наличие и размер своих целевых накоплений они могут самостоятельно.

"Совершеннолетние или достигающие 18 лет в 2025 году граждане должны самостоятельно получать информацию о своих целевых накоплениях (ЦН). Таким образом, ЕНПФ согласно казахстанскому законодательству гарантирует тайну ЦН их получателей, включая сведения об остатках и о движении денег на их целевом накопительном счете", – объяснили в пенсионном фонде.

Другими словами, поскольку деньги принадлежат им, а не родителям, то и проверять наличие средств на счете, а также принимать решение о том, куда их потратить, должны сами молодые казахстанцы.

Стоит отметить, что решение тратить деньги или нет также принимают получатели целевых накоплений. Однако, если деньги не использовать в течение десяти лет после назначения, то их переправят на индивидуальный пенсионный счет владельца в виде добровольных пенсионных взносов.

О том, на какие "жилищные цели" могут потратить свои деньги молодые казахстанцы, мы подробно рассказывали здесь. Также средства можно использовать при оплате образования. О доступных вариантах можно прочитать в этой статье.