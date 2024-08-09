Как забрать "детские" деньги из Нацфонда в Казахстане

По достижении 18 лет ребенок может использовать свои деньги, полученные в рамках программы "Нацфонд – детям". О том, как правильно подать заявление на выплату, читайте в материале NUR.KZ.

Программа "Национальный фонд – детям" официально работает с начала 2024 года. В феврале на целевые накопительные счета всех несовершеннолетних казахстанцев была начислена часть инвестиционного дохода Нацфонда. В итоге каждый ребенок получил 100,52 долларов.

Стоит отметить, что на имя каждого несовершеннолетнего казахстанца будут начисляться целевые требования ежегодно до тех пор, пока ему не исполнится 18 лет. После этого у него будет возможность забрать накопления и использовать их на одну из доступных целей:

Однако важно правильно подать заявку на использование целевых накоплений – так называются выплаты, которые поступают на счета достигших совершеннолетия получателей.

В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) подготовили пошаговую инструкцию для правильного использования "детских" денег из Нацфонда.

Алгоритм действий следующий:

получатель целевых накоплений или его законный представитель должны проверить наличие средств – сделать это можно на сайте пенсионного фонда или на портале "Электронного правительства"; получатель обращается к уполномоченному оператору, которым на данный момент является только "Отбасы банк", и открывает там банковский счет в долларах на свое имя. После этого подает онлайн-заявление на выплату через сайт банка; оператор в течение двух рабочих дней после рассмотрения и одобрения заявления на выплату направляет электронное уведомление о его регистрации в ЕНПФ; ЕНПФ в течение пяти дней переводит банку все средства ребенка либо сообщает об отказе с указанием причин; после перевода получатель или его законный представитель в течение 45 дней должны будут предоставить документы в банк, которые бы подтвердили целевое использование полученных средств; оператор в течение 10 рабочих дней со дня представления получателем документов проверяет их и перечисляет средства по их целевому назначению; если вовремя все не сделать, то через 45 дней выделенные средства вернутся обратно в ЕНПФ.

Таким образом, казахстанцы смогут воспользоваться своими деньгами, которые были получены в рамках программы "Нацфонд – детям".

Стоит отметить, что за 7 месяцев действия программы ЕНПФ уже исполнил 16 891 заявление на общую сумму порядка 1,7 млн долларов:

на жилищные цели исполнено 9 544 заявления на 956,7 тыс. долларов;

заявления на на образовательные цели – 7 347 заявлений на 736,9 тыс. долларов.

Напомним, если долгое время не использовать деньги от Нацфонда, они не "сгорят", но будут переведены на индивидуальный счет получателя в ЕНПФ в виде добровольного пенсионного взноса.