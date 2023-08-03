Можно ли получить наследство, если пропустил срок подачи документов в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: freepik.com

Чтобы получить наследство, казахстанцы должны выполнить определенные процедуры в установленные сроки. Что делать, если это время было упущено, читайте в материале NUR.KZ.

Наследство в Казахстане может передаваться двумя способами:

законом – права на имущество умершего получают лица, которые являются наследниками в соответствии с определением закона о наследстве;

завещанием – наследником может стать указанное в нем лицо, при этом наследодатель вправе поставить свои условия для передачи прав на его имущество.

При этом на согласие к наследованию дается лишь шесть месяцев, и за это время нужно либо принять его, либо отказаться. Во втором случае, как и по истечению срока, оно будет считаться выморочным.

Если сроки прошли

Как сообщает сайт Верховного суда (ВС) РК, у казахстанцев остается возможность получить наследство даже после истечения срока на принятие решения о согласии или отказе от наследования.

Так, согласно статье 1072-3 Гражданского кодекса РК и пункту 11 нормативного постановления ВС "О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании", казахстанцы могут восстановить срок подачи заявления и свой статус наследника через суд.

Однако есть некоторые нюансы:

должны отсутствовать доказательства фактического принятия наследства – то есть подтверждение, что имущество умершего лица (наследство) не использовалось и не было присвоено казахстанцами, пропустившими сроки подачи согласия на наследование;

срок пропущен по уважительной причине – необходимо подтвердить, что причиной несвоевременного обращения за наследством стали болезнь наследника или обстоятельства, препятствующие подаче заявления о принятии наследства;

наследник обратился в суд не позже шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали – например, если он не успел из-за болезни, то после выздоровления дается полгода на принятие или отказ от наследства.

Учитывая эти условия, казахстанцы могут попытаться восстановить свое право на получение пенсионных накоплений умершего родственника и прочее имущество. Но для этого важно подтвердить наличие уважительной причины несвоевременного обращения за наследством.

При этом следует учитывать, что вместе с деньгами и имуществом наследнику передаются и долги наследодателя. А если от них отказаться, то и все остальное (жилье, автомобиль, ценные бумаги, деньги) не получится забрать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2030939-mozhno-li-poluchit-nasledstvo-esli-propustil-srok-podachi-dokumentov-v-kazahstane/