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Почему каждый седьмой казахстанец работает без трудового договора

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Женщина держит минимальную зарплату в РК
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Неформально трудоустроенные лица не имеют защиты от непредвиденных ситуаций. При этом их количество растет, а каждый седьмой занятый оказался неформальным работником. Об этом читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • В Казахстане растет число неформально занятых: на конец 2024 года их количество достигло 1,23 млн человек, что составляет каждого седьмого работающего казахстанца.
  • Большинство неформально занятых - это наемные работники без договоров (800 тыс. человек), в основном в возрасте 35-54 лет с профессиональным образованием, работающие в сельском хозяйстве, торговле и строительстве.
  • Наибольший прирост неформально занятых наблюдается в Алматинской области. По словам аналитиков, "пока "тень" растет – реформы в занятости и трудовом законодательстве не работают в полной мере".

Неформально занятые – это казахстанцы, которые не имеют официального трудоустройства. Они могут быть как наемными работниками, так и самозанятыми.

Ранее отмечалось, что в 2023 году их насчитывалось 1,2 млн человек. При этом они получали небольшие доходы – так, в 2023 году 20,8% опрошенных заявили, что зарабатывают до 100 тыс. тенге, а еще 23,1% – от 100 тыс. до 200 тыс. тенге.

В то же время такие лица лишены каких-либо социальных гарантий и остаются крайне уязвимыми в случае ухудшения своего финансового положения.

Как сообщает Telegram-канал Tengenomika, по итогам 2024 года неформально занятым оказался уже каждый седьмой работающий казахстанец – 1,23 млн человек (плюс 69,6 тыс. за год). Из них 800 тыс. человек являются наемными работниками без договоров. А основной возраст составил 35-54 года, с профессиональным образованием.

Основные секторы их работы: сельское хозяйство, торговля, строительство.

Лидером по приросту оказалась Алматинская область – плюс 139,6 тыс. человек. Это в 10 раз больше, чем в других регионах страны с ближайшими показателями.

Инфографика
Динамика количества неформально занятых казахстанцев по регионам страны. Источник: Telegram-канал Tengenomika

Чем рискуют неформальные работники

Главными преимуществами наличия официального трудового договора и прозрачной заработной платы – без каких-либо выплат в конвертах – являются меры социальной защиты казахстанцев.

Например, трудовой договор предоставляет возможности для оформления оплачиваемого отпуска, больничных листов в случае временной нетрудоспособности, медстраховки, а также более высоких выплат из ЕНПФ и различных пособий.

Все это связано с удержаниями с заработной платы работников и отчислений, которые работодатель производит за свой счет в пользу работника.

Соответственно, работая без официального оформления по трудовому договору, казахстанцы рискуют остаться без хорошей пенсии в будущем, а также без защиты своих интересов в случае потери занятости, получения травм на работе и так далее.

Причины прироста в Алматинской области

Как сообщается в источнике, основными причинами такого прироста незащищенных работников могут быть:

  • массовый отток самозанятых из Алматы в область;
  • рост “неучтенного” бизнеса от сферы доставки до строительства;
  • работающие мигранты и внутренняя миграция;
  • вероятно даже наличие статистического сбоя.

"Неформальная занятость – это не только вызов, но и маркер: где система не справляется с адаптацией под реальную экономику.

Пока “тень” растет – реформы в занятости и трудовом законодательстве не работают в полной мере", – отмечают аналитики.

Напомним, что в конце 2024 года впервые за долгое время было отмечено снижение уровня безработицы в Казахстане.

Однако наша страна остается одним из аутсайдеров по количеству безработного населения к общей численности рабочей силы среди других участников ЕАЭС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2234853-skolko-chelovek-rabotaet-bez-dogovorov-i-soczashchity-v-kazahstane/