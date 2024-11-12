Уровень безработицы впервые за долгое время снизился в Казахстане

Уровень безработицы в Казахстане в третьем квартале составил 4,6%. В предыдущие полтора года этот показатель был больше. Сколько официально безработных в Казахстане, узнали журналисты NUR.KZ.

По данным выборочного обследования занятости населения, которое провело Бюро национальной статистики (БНС), в различных сферах экономики Казахстана в третьем квартале 2024 года были заняты 9,2 млн человек. Из них по найму работали 7 млн, а самостоятельно занятыми являлись 2,2 млн.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая занятость выросла на 127,8 тыс. человек. Наибольшая доля занятых наблюдалась в сферах торговли (16,7%), образования (12,9%), промышленности (12,5%) и сельского хозяйства (11,8%).

Уровень занятости к численности рабочей силы (граждан в возрасте от 15 лет и старше, имеющих возможность работать) составил 95,4%.

Распределение населения 15 лет и старше в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда (МОТ), в третьем квартале 2024 года между тем составил 4,6%. Это доля безработного населения от рабочей силы страны.

Отметим, что впервые за полтора года он снизился. Со второго квартала 2023 года безработица в Казахстане стабильно составляла 4,7%.

Уровень безработицы в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Согласно отчету БНС, мужская безработица в Казахстане равна 4,3%, а женская – 5%. Выше всего этот показатель среди жителей страны в предпенсионном возрасте (55-64 года) – 7,3%.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 34 лет составил 3,1%.

А официально на конец сентября 2024 года в органах занятости в качестве безработных были зарегистрированы 298,9 тыс. человек – 3,1% от рабочей силы.

Напомним, что потерявшие работу казахстанцы, которые официально зарегистрировались в органах занятости, могут оформить социальную выплату по потере работы.