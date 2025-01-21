Сколько получают работающие в "сером" найме казахстанцы

Работая без договора, казахстанцы не только лишают себя социальной защищенности, но и зачастую получают не самые большие зарплаты – не более 200 тыс. тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

Официальное трудоустройство не только гарантирует, что работа человека будет оплачена. Трудовой договор дает работнику социальную и правовую защищенность, которой никогда не будет у того, кто работает в "сером" найме.

Между тем неформально занятых граждан в Казахстане достаточно много. Как отмечает портал EnergyProm, на 2023 год их насчитывалось почти 1,2 млн человек. Больше всего "серых" работников было в южных регионах: Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях.

Большая часть работающих в "сером" найме получают небольшие зарплаты. Так, 20,8% опрошенных заявили, что зарабатывают до 100 тыс. тенге, а еще 23,1% – от 100 тыс. до 200 тыс. тенге.

Это отражается и на повседневной жизни: 26,9% граждан признались, что их семьи живут на доходы до 100 тыс. тенге, а еще 20,8% – на 100-200 тыс. тенге. При этом 61,9% "серых" работников получают зарплату, которая не позволяет им делать сбережения.

Зарплаты "серых" работников. Инфографика: energyprom.kz

Примечательно, что 16,6% работающих по "серому" вообще договорились со своими работодателями только на словах. Важно помнить, что такие работники никак не защищены от произвола "начальства".

Человек, работающий без трудового договора, лишает себя больничных и отпусков. Также не растет его трудовой стаж, а значит, и его будущая пенсия. А без соцотчислений работник не сможет претендовать на выплаты при наступлении социальных рисков. Это же касается и лечения, ведь он не будет считаться участником системы обязательного социального медицинского страхования.

Работникам важно помнить, что трудовой договор защищает их интересы. О том, что делать, если работодатель не хочет официально вести дела, мы подробно рассказывали здесь.