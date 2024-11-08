Безработных в Казахстане больше, чем в других странах ЕАЭС

В Казахстане насчитывается почти 322 тыс. зарегистрированных безработных граждан – 3,3% от общей численности рабочей силы. Это самый высокий показатель в ЕАЭС. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане, по данным за второй квартал 2024 года, уровень безработицы составлял 4,7%. Всего в стране насчитывалось более 451 тыс. безработных граждан.

Стоит отметить, что эти данные были подсчитаны по методике Международной организации труда ООН, согласно которой безработными считаются лица в возрасте от 15 лет и старше, которые не имели доходного занятия, активно искали работу и были готовы приступить к ней в ближайшее время.

Что же касается актуальных данных, то по сообщению Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на конец сентября уровень безработицы, согласно количеству зарегистрированных в службах занятости граждан, в Казахстане составил 3,3%. Это немного ниже, чем было в прошлом квартале.

Впрочем, это все равно самый высокий показатель в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Для понимания: в среднем по ЕАЭС уровень безработицы составляет 0,8%. Самый низкий показатель зафиксирован в Беларуси – 0,1%, а следом идет Россия – 0,4%. В Кыргызстане уровень безработица равен 2%, а в Армении – 2,9%.

Примечательно, что Казахстан является лидером не только в процентном соотношении к численности рабочей силы, но и по количеству безработных, зарегистрированных в службах занятости. В целом в ЕАЭС насчитывается более 737,7 граждан без работы:

в Казахстане – 321,5 тыс. человек;

в России – 315,3 тыс. человек;

в Кыргызстане – 56,6 тыс. человек;

в Армении – 40,4 тыс. человек;

в Беларуси – 3,9 тыс. человек.

Уровень безработицы в ЕАЭС. Инфографика: Евразийская экономическая комиссия

Впрочем, стоит отметить, что, согласно данным ЕЭК, численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения, по ЕАЭС сократилась на 14,9% за год.

Напомним, что в Казахстане безработные граждане, официально получившие свой статус, могут претендовать на социальные выплаты, которые помогут пережить сложный период. О том, как их оформить, мы рассказывали здесь.