Освободить от налога пенсии предлагают в Казахстане

На заседании мажилиса рассматривают проект нового Налогового кодекса, в котором также предполагается изменение налогообложения пенсий, передает корреспондент NUR.KZ.

Отметим, что сейчас пенсии в Казахстане облагаются ИПН - индивидуальным подоходным налогом в 10%. В рамках нового кодекса от этого налога предлагается отказаться.

"В части налогообложения физических лиц предлагается освободить от индивидуального подоходного налога пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда. (…)

Освобождение от НДС услуг ЕНПФ и добровольных накопительных пенсионных фондов по привлечению социальных платежей и добровольных пенсионных взносов, распределению и зачислению полученного инвестиционного дохода от пенсионных активов", - говорится в заключении к проекту кодекса.

В мае прошлого года сообщалось, что некоторые пенсионные выплаты, в том числе на жилье и лечение, планируют освободить от индивидуального подоходного налога в Казахстане.

Отметим, сегодня на заседании мажилиса рассматривают проект нового Налогового кодекса, в котором предусмотрено снижение НДС для некоторых сфер деятельности в Казахстане.

Правки в налоговое законодательство

Ранее премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

После этого президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что предложенная правительством ставка НДС завышена, и поручил проработать этот вопрос, обсудив с экспертами.

На фоне этих заявлений казахстанцы запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге. После этого правительство озвучило варианты возможных ставок НДС - дифференциация составит 16%, 10% и 0.

Сегодня в мажилисе озвучили размер НДС, который планируют ввести в Казахстане в рамках Налогового кодекса – в проекте он указан как 16%, а порог по НДС определен в 40 млн тенге.