Для кого снизят НДС в Казахстане
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На заседании мажилиса рассматривают проект нового налогового кодекса, в котором предусмотрено снижение НДС для некоторых сфер деятельности в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.
Как сообщил вице-премьер Серик Жумангарин, в Казахстане предлагается пересмотреть налогообложение социальной сферы, а именно:
- снизить ставку корпоративного подоходного налога до 5% для организаций в сфере образования, науки, спорта и здравоохранения;
- освободить от уплаты корпоративного подоходного налога организации культуры, книгоиздания, историко-культурного наследия, библиотечного обслуживания и социальных услуг;
- уменьшить ставку НДС до 5% или полностью освободить от НДС медицинские услуги, направленных на лечение ряда заболеваний (включая онкологические, психические расстройства, орфанные и инфекционные болезни);
- снизить ставку НДС до 5% или освободить от налогообложения лекарства и фармацевтические субстанции, особенно предназначенные для лечения тяжелых заболеваний;
- ввести льготы по НДС для отечественного книгоиздания, киноиндустрии и анимации;
- ввести налоговые каникулы для авторских гонораров за публикации литературных, художественных и научных произведений;
- повысить акцизы на алкоголь, табак, сахаросодержащие продукты, трансжиры и энергетические напитки;
- установить предельный порог оборота для обязательной налоговой регистрации на уровне 10 000 МРП (39,6 млн тенге).
Поправки в налоговое законодательство
Ранее премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.
После этого президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что предложенная правительством ставка НДС завышена, и поручил проработать этот вопрос, обсудив с экспертами.
На фоне этих заявлений казахстанцы запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге. После этого правительство озвучило варианты возможных ставок НДС - дифференциация составит 16%, 10% и 0.
Сегодня в мажилисе озвучили размер НДС, который планируют ввести в Казахстане в рамках Налогового кодекса – в проекте он указан как 16%, а порог по НДС определен в 40 млн тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2234295-dlya-kogo-snizyat-nds-v-kazahstane/