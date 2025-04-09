Для кого снизят НДС в Казахстане

На заседании мажилиса рассматривают проект нового налогового кодекса, в котором предусмотрено снижение НДС для некоторых сфер деятельности в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил вице-премьер Серик Жумангарин, в Казахстане предлагается пересмотреть налогообложение социальной сферы, а именно:

снизить ставку корпоративного подоходного налога до 5% для организаций в сфере образования, науки, спорта и здравоохранения;

освободить от уплаты корпоративного подоходного налога организации культуры, книгоиздания, историко-культурного наследия, библиотечного обслуживания и социальных услуг;

уменьшить ставку НДС до 5% или полностью освободить от НДС медицинские услуги, направленных на лечение ряда заболеваний (включая онкологические, психические расстройства, орфанные и инфекционные болезни);

снизить ставку НДС до 5% или освободить от налогообложения лекарства и фармацевтические субстанции, особенно предназначенные для лечения тяжелых заболеваний;

ввести льготы по НДС для отечественного книгоиздания, киноиндустрии и анимации;

ввести налоговые каникулы для авторских гонораров за публикации литературных, художественных и научных произведений;

повысить акцизы на алкоголь, табак, сахаросодержащие продукты, трансжиры и энергетические напитки;

установить предельный порог оборота для обязательной налоговой регистрации на уровне 10 000 МРП (39,6 млн тенге).

Поправки в налоговое законодательство

Ранее премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

После этого президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что предложенная правительством ставка НДС завышена, и поручил проработать этот вопрос, обсудив с экспертами.

На фоне этих заявлений казахстанцы запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге. После этого правительство озвучило варианты возможных ставок НДС - дифференциация составит 16%, 10% и 0.

Сегодня в мажилисе озвучили размер НДС, который планируют ввести в Казахстане в рамках Налогового кодекса – в проекте он указан как 16%, а порог по НДС определен в 40 млн тенге.