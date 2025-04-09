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Для кого снизят НДС в Казахстане

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Девушка пересчитывает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На заседании мажилиса рассматривают проект нового налогового кодекса, в котором предусмотрено снижение НДС для некоторых сфер деятельности в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил вице-премьер Серик Жумангарин, в Казахстане предлагается пересмотреть налогообложение социальной сферы, а именно:

  • снизить ставку корпоративного подоходного налога до 5% для организаций в сфере образования, науки, спорта и здравоохранения;
  • освободить от уплаты корпоративного подоходного налога организации культуры, книгоиздания, историко-культурного наследия, библиотечного обслуживания и социальных услуг;
  • уменьшить ставку НДС до 5% или полностью освободить от НДС медицинские услуги, направленных на лечение ряда заболеваний (включая онкологические, психические расстройства, орфанные и инфекционные болезни);
  • снизить ставку НДС до 5% или освободить от налогообложения лекарства и фармацевтические субстанции, особенно предназначенные для лечения тяжелых заболеваний;
  • ввести льготы по НДС для отечественного книгоиздания, киноиндустрии и анимации;
  • ввести налоговые каникулы для авторских гонораров за публикации литературных, художественных и научных произведений;
  • повысить акцизы на алкоголь, табак, сахаросодержащие продукты, трансжиры и энергетические напитки;
  • установить предельный порог оборота для обязательной налоговой регистрации на уровне 10 000 МРП (39,6 млн тенге).

Поправки в налоговое законодательство

Ранее премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

После этого президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что предложенная правительством ставка НДС завышена, и поручил проработать этот вопрос, обсудив с экспертами.

На фоне этих заявлений казахстанцы запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге. После этого правительство озвучило варианты возможных ставок НДС - дифференциация составит 16%, 10% и 0.

Сегодня в мажилисе озвучили размер НДС, который планируют ввести в Казахстане в рамках Налогового кодекса – в проекте он указан как 16%, а порог по НДС определен в 40 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2234295-dlya-kogo-snizyat-nds-v-kazahstane/