"Это компромисс": НДС в 16% предложили внести в Налоговый кодекс в Казахстане

На заседании мажилиса озвучили НДС, который планируют ввести в Казахстане в рамках Налогового кодекса – в проекте он указан как 16%, передает корреспондент NUR.KZ.

"НДС будет равен 16%. Порог по НДС - определить в размере 40 млн тенге. 40 млн тенге - это плод компромисса, который мы достигли. Но хочу сказать, что мы на этом фоне теряем 160 тысяч новых налогоплательщиков и где-то недобираем 400 млрд дополнительных поступлений.

Это я к чему говорю, чтобы наши бизнесмены понимали, что наше правительство и парламент готовы идти на такие компромиссы. В этой связи мы теперь вход, создание ИП, будем различным образом ужесточать. У нас соответствующие нормы готовы - для тех, кто ранее совершал нарушения, тех, кто имеет дополнительные бездействующие ИП - отрытие новых ИП будет усложненным процессом", - сообщил зампремьер-министра Серик Жумангарин.

Поправки в налоговое законодательство

Ранее премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

После этого президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что предложенная правительством ставка НДС завышена, и поручил проработать этот вопрос, обсудив с экспертами.

На фоне этих заявлений казахстанцы запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге. После этого правительство озвучило варианты возможных ставок НДС - дифференциация составит 16%, 10% и 0.