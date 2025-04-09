Жители Шымкента чаще остальных забирают "детские" деньги из Нацфонда

Казахстанцы получили более 9,3 млн долларов в качестве "детских" выплат из Нацфонда. Значительную часть суммы (почти 1,5 млн долларов) забрали жители Шымкента. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Казахстанцы продолжают забирать свои деньги, которые им начислило государство в рамках программы "Национальный фонд – детям".

Напомним, что с прошлого года каждому несовершеннолетнему казахстанцу начисляют целевые требования, размер которых составляет долю от половины усредненного инвестиционного дохода Нацфонда. Это деньги, на которые ребенок сможет претендовать в будущем.

А когда ему исполнится 18 лет, целевые требования преобразуются в целевые накопления, которые уже совершеннолетний казахстанец может использовать на образование и улучшение жилищных условий.

Так, согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда, за последний месяц было исполнено 4 845 заявлений на использование средств с целью улучшения жилищных условий (719 113 долларов) и 3 763 заявления на оплату обучения (582 506 долларов).

Всего по состоянию на 1 апреля казахстанцы забрали более 9,3 млн долларов. Фонд исполнил 83 937 заявлений:

на жилье – 48 626 заявлений на 5,37 млн долларов ;

; на образование – 35 311 заявлений на 3,93 млн долларов.

Примечательно, что не все казахстанцы одинаково активно используют свои средства. Чаще всего "детские" деньги забирают жители Шымкента.

Так, за все время на них пришлось 8 385 исполненных заявлений на 938 172 доллара только на жилищные цели – это 19,52% от общей суммы. На образование исполнили 5 682 заявления на 655 843 доллара, то есть 16,67%.

Для понимания: эти цифры превышают даже показатели Алматы и Астаны, то есть самых густонаселенных городов страны:

в столице на жилье было исполнено всего 2 449 заявления на 259 378 долларов (4,86% от общей суммы), а на образование – 2 052 заявления на 225 514 доллара (5,74%);

(4,86% от общей суммы), а на образование – 2 052 заявления на (5,74%); в Алматы исполнили 2 813 жилищных заявления на 257 602 доллара (5,36%) и 3 375 заявлений на образование, сумма которых составила 365 064 доллара (9,29%).

Меньше всего заявок поступило от жителей Алматинской области – всего 87 заявлений на 9,9 тыс. долларов:

33 заявления на жилье (на 3,6 тыс. долларов )

) 54 заявления на образование (6,3 тыс. долларов).

Выплаты целевых накоплений

(на 1 апреля 2025 года) Регион/Область Жилье Обучение Количество/Сумма Количество/Сумма Акмолинская 1 169 $125 590,79 1 073 $119 246,10 Актюбинская 2 436 $272 669,51 1 505 $169 641,94 Алматинская 33 $3 580,44 54 $6 336,94 Атырауская 3 232 $356 175,24 1 524 $166 657,91 ВКО 1 673 $185 453,55 676 $73 297,98 Алматы 2 813 $304 624,67 3 375 $365 063,47 Астана 2 449 $259 377,86 2 052 $225 513,97 Шымкент 8 385 $938 171,47 5 682 $655 842,51 Жамбылская 3 198 $355 465,01 3 075 $341 020,01 ЗКО 2 170 $250 685,78 873 $97 968,30 Карагандинская 1 324 $141 300,04 1 667 $182 395,17 Костанайская 1 332 $143 258,36 1 130 $122 056,79 Кызылординская 4 235 $473 465,36 2 565 $287 375,90 Мангистауская 2 014 $223 518,25 1 322 $145 399,39 Абай 1 904 $207 064,70 1 297 $143 975,04 Жетісу 3 469 $385 266,73 3 603 $410 164,95 Ұлытау 607 $67 062,38 261 $28 053,58 Павлодарская 1 775 $193 122,75 1 271 $137 584,08 СКО 1 061 $115 329,72 718 $78 674,92 Туркестанская 3 347 $369 855,97 1 588 $175 269,83 Итого 48 626 $5 371 038,58 35 311 $3 931 538,78 По данным Единого накопительного пенсионного фонда

Отметим, что в 2025 году 6 921 035 казахстанским детям начислили целевые требования из Нацфонда почти на 888,8 млн долларов.

Ранее мы также рассказывали о том, почему некоторые казахстанцы не могут проверить целевые счета своих детей.

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