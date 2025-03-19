Средний размер государственной пенсии назвали в Казахстане

С начала года на выплату государственных пенсий казахстанцам выделили 694,7 млрд тенге. По состоянию на 1 марта средний размер выплаты составил 143 800 тенге. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане государственная пенсия состоит из двух компонентов: базовой и солидарной выплат. Первая положена всем гражданам, а вторая – только тем, у кого есть минимум 6 месяцев трудового стажа до 1998 года.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 марта 2025 года средний совокупный размер государственной пенсии составил 143 800 тенге – это на 8,24% больше, чем было годом ранее.

Средний размер солидарной пенсии составил 96 117 тенге, а базовой – 47 683 тенге.

Напомним, максимальная базовая пенсия в 2025 году составляет 50 851 тенге, то есть 110% от величины прожиточного минимума. Такие выплаты получают пенсионеры, у которых накоплено минимум 30 лет трудового стажа.

Всего на 1 марта 2025 года в Казахстане насчитывается примерно 2,45 млн пенсионеров. С начала года им из республиканского бюджета было выплачено пенсий на 694,7 млрд тенге:

базовых выплат – на 224,5 млрд тенге;

солидарных выплат – на 470,2 млрд тенге.

Напомним, помимо государственной пенсии, казахстанцы могут получать выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда. В этом случае размер зависит от количества денег на индивидуальном пенсионном счете – недавно максимальная выплата из фонда достигла почти 1 млн тенге.

Отметим также тот факт, что реального "потолка", то есть предельного размера пенсии из ЕНПФ, не существует – чем больше денег накопил казахстанец, тем выше будет размер выплат.