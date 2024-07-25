Запрет на лечение зубов за счет пенсионных: ситуацию объяснили в "Отбасы банке"

В Казахстане с 10 августа хотят временно приостановить использование средств на услуги по протезированию и имплантации зубов. В "Отбасы банке" пояснили ситуацию, передает NUR.KZ со ссылкой банк.

Согласно данным на 23 июля, на лечение с помощью ЕПВ через "Отбасы банк" было использовано 435,1 млрд тенге, из них 98 % приходится на стоматологические услуги - протезирование зубов и имплантацию.

Однако в ходе проверки был выявлен ряд подозрительных схем, по ним же провели внутренние расследования, сообщается на официальном сайте банка.

Так, под видом оплаты за якобы оказанные услуги некоторые стоматологические клиники помогали обналичивать деньги. В "Отбасы банке" назвали это нецелевым использованием пенсионных излишков.

В некоторых случаях стоматологические клиники принимали в день более 70 клиентов. При этом у них не было условий для обслуживания такого большого количества людей.

При анализе были выявлены факты, которые заставили сомневаться в законности деятельности клиник, а именно:

фактическое расположение стоматологических клиник не соответствовало месту проживания клиентов;

ни один из клиентов данных клиник не подтвердил получение ими стоматологических услуг в регионе, который был указан в предоставленных подтверждающих документах;

ряд клиентов пояснили, что получили свои пенсионные выплаты без фактического оказания им стоматологических услуг, через посредников и за денежное вознаграждение. Они добровольно передали ЭЦП посредникам для дальнейшей подготовки необходимых медицинских документов;

заключения врачебных комиссий по месту медицинского прикрепления граждан, входящие в перечень обязательных документов для лечения за счет средств ЕПВ, содержат подписи лиц, не обладающих правом подписи такого заключения, либо не являющихся членами врачебной комиссии, и даже не работающих в медицинском учреждении.

Установлено немало фактов, когда в обязательный пакет документов вкладывался рабочий шаблон заключения врачебной комиссии в PDF-формате, в котором можно было редактировать любые параметры пациента - фамилию, ИИН, дату рождения, номер телефона. В банке установили, что нередко указывался одинаковый адрес проживания пациентов во всех заключениях, выданных одной клиникой.

В одном из случаев 21-летнему казахстанцу ставился диагноз "полная адентия" - полное отсутствие зубов. При этом в заключении врачебной комиссии ему рекомендовали всего лишь чистку зубов и установку брекет-систем.

В результате "Отбасы банк" предложил принять меры по пресечению подобных фактов.

"Нами было выявлено, что топ-25 стоматологических клиник по объему оказываемых услуг на средства ЕНПФ в период 2021-2024 годов оплатили государству в виде налогов около 63 млн тенге. При этом объем оказанных услуг за аналогичный период за счет средств ЕНПФ составил порядка 91 млрд тенге, то есть налоговая нагрузка составила всего 0,07%. На наш взгляд - это повод усомниться в подлинности оказываемых услуг со стороны стоматологических клиник, тем более, когда речь идет о таких сложных процедурах как протезирование и имплантация",- пояснила председатель правления Ляззат Ибрагимова.

В связи с этим Минздрав хочет временно приостановить с 10 августа 2024 года по 1 февраля 2025 года использование средств на услуги по протезированию и имплантации зубов. Соответствующий проект приказа был опубликован на сайте "Открытые НПА".