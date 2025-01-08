Казахстанцы стали чаще тратить пенсионные накопления на покупку жилья

В декабре казахстанцы изъяли из ЕНПФ порядка 69,5 млрд тенге на улучшение жилищных условий. За весь же год общая сумма изъятий на все цели достигла 565,5 млрд тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

У казахстанцев есть возможность использовать часть своих пенсионных накоплений для того, чтобы улучшить свои жилищные условия или оплатить себе лечение. При этом многие граждане активно пользовались такой возможностью именно в последний месяц 2024 года.

Как отмечают авторы Telegram-канала Data Hub, в декабре на спецсчета вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), пожелавших улучшить жилищные условия, поступило 69,5 млрд тенге. Это сразу на 50% больше, чем было в ноябре. Количество исполненных заявлений выросло на 58%, до 89,7 тыс.

Примечательно, что еще более заметный рост был зафиксирован по выплатам на лечение. Здесь за декабрь количество исполненных заявлений увеличилось на 75%, до 36,5 тыс. единиц, а сумма выросла на 60%, до 32,9 млрд тенге.

Аналитики между тем отмечают, что особых причин для ажиотажа в декабре не наблюдалось – даже пороги минимальной достаточности в 2025 году остались прежними.

Напомним, изъять свои накопления могут не все казахстанцы. Чтобы их забрать, у вкладчика должна храниться на пенсионном счете сумма, превышающая порог минимальной достаточности, который определяется для каждой возрастной группы.

Изъятия из ЕНПФ. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Напомним, в прошлом году в Казахстане активно обсуждалась возможность ввести временный запрет на использование пенсионных средств при оплате лечения зубов. Эксперты отмечали, что многие вкладчики просто "обналичивали" деньги с помощью стоматологических клиник. Но по-прежнему именно оплата этих медуслуг занимает большую часть использованных средств.

Согласно статистике, чаще всего в рамках улучшения жилищных условий казахстанцы направляли свои накопления на пополнение жилстройсбережений. Всего по этой цели направлено 41% заявлений и 35% от общей суммы.

Еще 7% заявлений и 26% суммы было использовано при окончательном расчете, то есть деньги использовались непосредственно для покупки жилья.

Всего же за 2024 год общая сумма изъятий из ЕНПФ на улучшение жилищных условий и оплату лечения составила 565,5 млрд тенге, что в 2,1 раза больше в сравнении с 2023 годом.

Напомним, что ажиотажное использование пенсионных накоплений началось еще в июле 2024 года. Декабрьский же показатель оказался самым большим как минимум за последние два года.