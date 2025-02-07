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Почти 80 млрд тенге изъяли казахстанцы со своих пенсионных счетов

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Деньги лежат в большой матрешке
Матрешка и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Всего за январь казахстанцы изъяли со своих пенсионных счетов почти 80 млрд тенге. Большую часть средств (48,4 млрд тенге) они потратили на покупку жилья. Подробности читайте на NUR.KZ.

Казахстанцы, как и раньше, могут использовать свои пенсионные накопления выше порогов достаточности, чтобы оплатить себе лечение или купить жилье. С начала появления такой возможности и до 1 января 2025 года граждане изъяли из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) более 4,33 трлн тенге.

Продолжились изъятия и в новом году. Так, в январе, согласно данным ЕНПФ, от казахстанцев поступило более 58,9 тыс. заявлений на изъятие накоплений для улучшения жилищных условий – всего было использовано 48,4 млрд тенге, а возвращено обратно на пенсионные счета более 10 млрд тенге.

Что касается изъятий средств на оплату лечения. То за январь в фонд поступило чуть более 31 тыс. заявлений и было изъято почти 30,2 млрд тенге. Часть средств также в итоге была возвращена обратно на счета (около 1,1 млрд тенге).

В целом из ЕНПФ за январь было изъято порядка 78,6 млрд тенге на оплату лечения и улучшение жилищных условий. Эта сумма оказалась одной из самых больших за последние два года. Как отмечает Telegram-канал Data Hub, больше было изъято только в декабре 2024 года (102,4 млрд тенге).

Использование пенсионных накоплений на жилье и лечение
Использование пенсионных накоплений. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Таким образом, можно отметить, что в 2025 году многие казахстанцы по-прежнему изымают и используют свои пенсионные накопления. И делают это даже активнее, чем в прошлом году.

Напомним, ранее в правительстве планировали запретить лечить зубы за счет пенсионных накоплений из-за того, что под видом оплаты за якобы оказанные услуги некоторые стоматологические клиники помогали гражданам просто обналичивать деньги.

Впрочем, в итоге от идеи полного запрета отказались, а вместо этого решили наоборот расширить возможности для граждан, но сделать весь процесс использования средств более прозрачным.

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Пенсия
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2218724-pochti-80-mlrd-tenge-izyali-kazahstancy-so-svoih-pensionnyh-schetov/