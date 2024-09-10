В Казахстане не будут запрещать тратить пенсионные на стоматологию и жилье

Министр труда и соцзащиты Светлана Жакупова заявила, что ограничений на траты денег из пенсионных накоплений на сегодня вводить не планируют, передает корреспондент NUR.KZ.

На брифинге правительстве глава Минтруда и соцзащиты Светлана Жакупова сообщила, что ограничений на траты денег из пенсионных накоплений вводить не планируют.

"Динамика второго полугодия показывает, что изъятие пенсионных накоплений идет так же стабильно, но ниже уровня 2023 года. При этом никаких реформ в части введения запрета на лечение в стоматологии или улучшение жилищных условий на сегодня не предусматривается", - заявила Светлана Жакупова.

Напомним, что этим летом стало известно о проекте изменений в правила снятия пенсионных накоплений - в нем предлагалось приостановить снятие денег на стоматологические услуги.

При этом в Минздраве уточнили, что одно из самых важных дополнений допускает использование единовременных пенсионных выплат получателем на лечение своего ребенка.

Позже ситуацию прокомментировали в "Отбасы банке". Сообщалось, что в ходе проверки был выявлен ряд подозрительных схем, по ним же провели внутренние расследования.

Так, под видом оплаты за якобы оказанные услуги некоторые стоматологические клиники помогали обналичивать деньги. В "Отбасы банке" назвали это нецелевым использованием пенсионных излишков.

"Нами было выявлено, что топ-25 стоматологических клиник по объему оказываемых услуг на средства ЕНПФ в период 2021-2024 годов оплатили государству в виде налогов около 63 млн тенге. При этом объем оказанных услуг за аналогичный период за счет средств ЕНПФ составил порядка 91 млрд тенге, то есть налоговая нагрузка составила всего 0,07%. На наш взгляд - это повод усомниться в подлинности оказываемых услуг со стороны стоматологических клиник, тем более, когда речь идет о таких сложных процедурах как протезирование и имплантация", - пояснила председатель правления Ляззат Ибрагимова.