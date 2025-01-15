Сколько денег казахстанцы изъяли со своих пенсионных счетов

За все время казахстанцы изъяли со своих пенсионных счетов более 4,33 трлн тенге, которые затем потратили на оплату лечения и улучшение жилищных условий. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В январе 2021 года казахстанцы получили возможность снимать часть своих пенсионных накоплений и тратить их на улучшение жилищных условий и лечение. За три года многие граждане воспользовались этой возможностью.

Как сообщает Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), всего было исполнено 2,52 млн заявлений на жилье и лечение, а общая сумма выведенных средств превысила 4,33 трлн тенге. Только за 2024 год казахстанцы забрали порядка 565,6 млрд тенге.

Сколько денег потрачено на жилье

Непосредственно на улучшение жилищных условий ЕНПФ исполнил почти 1,9 млн заявлений на общую сумму 3,74 трлн тенге. В среднем казахстанцы снимали по 1,98 млн тенге.

Чаще всего вкладчики использовали свои накопления следующим образом:

окончательный расчет при покупке жилья – 28,89% ;

; пополнение жилищного вклада – 23,91% ;

; частичное погашение ипотеки в "Отбасы банке" – 18,55% ;

; частичное погашение других ипотек – 17,84%.

При этом за все время обратно в ЕНПФ вернулось порядка 573,43 млрд тенге, которые казахстанцы изъяли на улучшение жилищных условий, но вовремя не использовали.

Сколько денег потрачено на лечение

Что касается оплаты лечения, то за все время фондом было исполнено более 639 тыс. заявлений на сумму свыше 593,19 млрд тенге. В среднем казахстанцы снимали по 930 тыс. тенге.

Примечательно, что чаще всего таким образом казахстанцы оплачивали услуги стоматологов – на них пришлось 97,07% всех изъятий на лечение. Еще 2,16% суммы были использованы при получении офтальмологических услуг и оставшийся 1% — на другие медуслуги.

Напомним, ранее стало известно, что многие вкладчики просто "обналичивали" деньги с помощью стоматологических клиник, то есть использовали их как повод забрать свои накопления. В связи с этим даже планировалось запретить оплату стоматологов с помощью пенсионных денег.

За все время в ЕНПФ было возвращено порядка 54,66 млрд тенге, которые казахстанцы получили на оплату лечения, но по какой-то причине не смогли использовать их.

Напомним, забрать часть средств может не каждый казахстанец. Такая возможность есть только у граждан, которые накопили сумму, превышающую порог минимальной достаточности. Для каждой возрастной группы он свой, и, чем старше человек, тем больше денег он должен накопить.