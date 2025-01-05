Сколько "детских" денег выплатили казахстанцам из Нацфонда за прошедший год

В рамках программы "Национальный фонд – детям" казахстанцам выплатили более 5,3 млн долларов. Почти 3 млн из них были использованы для улучшения жилищных условий. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане реализуется программа "Национальный фонд – детям", в рамках которой все несовершеннолетние граждане ежегодно получают часть инвестиционного дохода, заработанного Нацфондом страны.

Согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), который является оператором программы, за весь 2024 год казахстанцы направили 66 571 заявление на получение "детских" выплат.

Однако не все в итоге смогли использовать свои деньги. Так, за 2024 год было исполнено 29 542 заявления на улучшение жилищных условий. Общая сумма выплат превысила 2,96 млн долларов. Еще 23 459 заявлений были направлены на оплату образования – сумма выплат достигла 2,35 млн долларов.

Где чаще всего забирали деньги

Наибольшее количество исполненных заявлений исходило от жителей Шымкента: 4 718 заявлений на улучшение жилищных условий на сумму 473 853 доллара и 3 341 заявление для оплаты обучения на 335 206 долларов.

Среди граждан, которые использовали деньги на жилищные цели, отметились жители Кызылординской (2 693 заявления на 270 452 доллара) и Атырауской (2 102 заявления на 211 036 долларов) областей.

В сфере образования отличились жители области Жетісу (2 328 заявлений на 233 437 долларов) и Алматы (2 072 заявления на 207 904 доллара).

Наименьшее количество заявлений поступило от жителей Алматинской области – всего 24 заявки на улучшение жилищных условий (2 412 долларов) и 51 заявка на оплату образования (5 126 долларов).

Программа "Национальный фонд - детям"

в 2024 году Регион Улучшение

жилищных условий Оплата

образования Заявки Сумма Заявки Сумма Акмолинская область 809 $80 833,90 766 $76 954,60 Актюбинская область 1 363 $136 982,86 954 $95 510,20 Алматинская область 24 $2 411,96 51 $5 126,00 Атырауская область 2 102 $211 035,79 1 138 $114 117,40 ВКО 1 148 $115 283,46 488 $49 025,65 Алматы 1 433 $143 637,12 2 072 $207 904,28 Астана 1 665 $166 738,52 1 356 $136 061,96 Шымкент 4 718 $473 852,71 3 341 $335 206,07 Жамбылская область 1 770 $177 813,16 2 028 $203 152,24 ЗКО 1 126 $113 021,29 600 $60 230,89 Карагандинская область 869 $86 770,32 1 200 $120 361,86 Костанайская область 943 $94 638,47 834 $83 699,17 Кызылординская область 2 693 $270 451,68 1 845 $184 708,63 Мангистауская область 1 063 $106 507,60 870 $87 353,09 Область Абай 1 278 $128 177,41 894 $89 718,74 Область Жетісу 2 057 $206 334,15 2 328 $233 437,14 Область Ұлытау 442 $44 327,37 215 $21 587,68 Павлодарская область 1 245 $124 907,14 925 $92 747,30 СКО 770 $77 282,24 540 $54 237,81 Туркестанская область 2 024 $203 009,53 1 014 $101 561,37 Итого 29 542 $2 964 016,68 23 459 $2 352 702,08 По данным Единого накопительного пенсионного фонда

Напомним, в 2024 году на специальный счет каждого казахстанского ребенка поступило по 100,52 доллара. Этой суммы не хватит на крупные покупки, однако ее можно использовать разными способами, например, положив на жилищный или образовательный вклад.

Отметим, точная сумма, которую получат дети в 2025 году, станет известна только в феврале, однако эксперты уже подсчитали примерный размер выплаты, который заметно вырос.