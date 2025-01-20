Как изменилась государственная пенсия в Казахстане

За 2024 год казахстанским пенсионерам из госбюджета было выплачено свыше 3,75 трлн тенге. В среднем они получали по 131 356 тенге. Однако в 2025 году суммы вырастут. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане действует многоуровневая пенсионная система, где важную роль играют выплаты за счет государства. Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, за весь 2024 год казахстанцам выплатили более 3,75 трлн тенге пенсий из республиканского бюджета.

Сама государственная пенсия состоит из базовой и солидарной (пенсии по возрасту) выплат. Средний размер первой в 2024 году составлял 42 537 тенге, а второй – 88 819 тенге. В среднем казахстанские пенсионеры получили в декабре по 131 356 тенге. Это почти на 8,8% больше, чем было годом ранее.

Всего же в прошлом году на выплаты базовой пенсии из республиканского бюджета было направлено почти 1,2 трлн тенге, а на выплаты солидарной – 2,6 трлн тенге.

При этом напомним, что уже в текущем году казахстанцы получили более высокие пенсионные выплаты. Так, минимальная базовая пенсия в 2025 году выросла до 32 360 тенге. Именно столько будут получать пенсионеры, у которых нет трудового стажа или он слишком мал. Максимальная выплата составит 50 851 тенге.

Что касается солидарной выплаты, то она выросла на 8,5%. При этом ее минимальный размер в полном объеме в 2025 году будет составлять 62 771 тенге.

В целом система расчетов, которая используется для определения пенсии по возрасту, значительно сложнее, чем у базовой – все зависит от рабочего стажа пенсионера до 1998 года и его доходов в предпенсионный период.

О том, как это повышение может повлиять на размеры пенсионных выплат, мы рассказывали здесь.