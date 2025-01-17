Сколько бедных казахстанцев смогли получить помощь от государства

За весь 2024 год адресную социальную помощь в Казахстане получили 413,7 тыс. человек из 78,1 тыс. семей. Всего на их поддержку было направлено порядка 39,5 млрд тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

Адресная социальная помощь (АСП) – специальный инструмент поддержки в Казахстане, который призван бороться с бедностью.

АСП в 2024 году назначалась не каждому нуждающемуся, а только тем семьям, которые попадали под два основных критерия:

среднедушевой доход на каждого члена семьи меньше 70% от регионального прожиточного минимума (ПМ), то есть черты бедности (35 740,6 тенге в общем по Казахстану в 2024 году); все трудоспособные члены семьи имеют работу или содействуют мерам занятости.

При этом адресная социальная помощь назначается ровно в том размере, чтобы доходы на каждого члена семьи доходили до черты бедности. Другими словами, АСП не обеспечивает бедных граждан, а помогает им "свести концы с концами".

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, по итогам 2024 года адресная социальная помощь была назначена 413,7 тыс. человек из 78,1 тыс. семей. На эти цели из бюджета было направлено 39,5 млрд тенге.

При этом, помимо основной выплаты, государство ежемесячно назначало дополнительные выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно – по 1,5 месячного расчетного показателя (МРП), то есть по 5 538 тенге в 2024 году.

Такую поддержку получили 129,5 тыс. детей дошкольного возраста. Общая сумма выплат достигла 5,4 млрд тенге.

Стоит отметить, что с 1 января 2025 года черта бедности больше не определяется на основе 70% от регионального прожиточного минимума. Теперь этот показатель составляет 35% от медианного дохода, но не ниже прежнего показателя (70% от ПМ).

Благодаря этому количество получателей не снизится, а, скорее всего, увеличится примерно на 3,8 тыс. человек.